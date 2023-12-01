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特企／2023日本弘前o函館文化物產嘉年華　歡鑼喜鼓祝「蘋」安

▲日本青森縣弘前o函館文化物產嘉年華即日起至12月3日在台南大遠百盛大舉辦，（圖／品牌提供）
▲日本青森縣弘前o函館文化物產嘉年華即日起至12月3日在台南大遠百盛大舉辦，（圖／品牌提供）

本報訊

日本青森縣弘前o函館文化物產嘉年華即日起至12月3日在台南大遠百盛大舉辦，開幕當天十五日台南市長黃偉哲與弘前市長櫻田宏一同穿著日式外掛，為活動揭開序幕，由弘前市市長櫻田宏、台南市長黃偉哲、遠東百貨林彰豊營運長及日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史及等多位台日貴賓們共同參與開幕活動，將「弘前睡魔祭」微型版搬到現場遊行，在弘前市市長櫻田宏以「Ya-Ya Do-」睡魔祭典宏亮的吆喝口號，為活動拉開序幕，將弘前睡魔祭典精彩呈現。

弘前市長一到現場民眾搖旗歡迎，感受到台南人的熱情，振奮人心的舞獅戰鼓把氣氛炒到最高潮場面相當熱鬧，台南市麻豆區南勢社區帶來傳統趣味的民俗藝陣神仙奶媽「十二婆姐」呈獻給大家，讓大家認識臺灣傳統藝陣的文化特色；還有幼能幼兒園可愛的萌娃日本鼓隊也相當吸睛。

此外，6樓台日農產交流「蘋安福圓」水果冰淇淋美味分享，弘前市市長櫻田宏、台南市市長黃偉哲、遠東百貨林彰豊營運長一起拿蘋果片、桂圓丁、芒果丁放在冰淇淋上，完成卡哇伊的兔子造型水果冰代表著「蘋」安「福」圓，台南慈幼工商烘焙科也有蘋果泡芙，使用弘前蘋果製成果醬擠進泡芙裡，酸酸甜甜好滋味讓大家比起大姆指「喔伊係」，讓兩個異國城市關係更加親密。

今年的「2023年日本青森縣弘前o函館文化物產嘉年華」，由弘前市長櫻田宏親自帶著第一批新鮮現採的弘前蘋果直送來台，6樓活動中心除了展售六品種的青森蘋果還有日本蘋果餅乾、蘋果醋、蛋糕、蘋果果汁、乾貨，首日開賣就出現搶購熱潮。

日本物產展售在台灣一直被消費者高度重視，很多人會問：遠百舉辦的有什麼不一樣？無論是青森縣弘前市或北海道函館市，都是由徐雪芳總經理偕同經營團隊親赴當地與市府洽談合作和招商，推出的商品陣容可以說是市府和物產協會掛保證。

除了直送的物產商品，遠百格外重視文化意涵，布展請來弘前櫻花祭官方合作形象大使櫻花未來、函館冬季旅遊宣傳應援大使雪未來烘托當地氛圍，希望身歷其境的感受把弘前o函館文化物產有如嘉年華一般完整呈現。

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