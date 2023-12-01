特企／2023日本弘前o函館文化物產嘉年華　歡鑼喜鼓祝「蘋」安

弘前市長一到現場民眾搖旗歡迎，感受到台南人的熱情，振奮人心的舞獅戰鼓把氣氛炒到最高潮場面相當熱鬧，台南市麻豆區南勢社區帶來傳統趣味的民俗藝陣神仙奶媽「十二婆姐」呈獻給大家，讓大家認識臺灣傳統藝陣的文化特色；還有幼能幼兒園可愛的萌娃日本鼓隊也相當吸睛。
此外，6樓台日農產交流「蘋安福圓」水果冰淇淋美味分享，弘前市市長櫻田宏、台南市市長黃偉哲、遠東百貨林彰豊營運長一起拿蘋果片、桂圓丁、芒果丁放在冰淇淋上，完成卡哇伊的兔子造型水果冰代表著「蘋」安「福」圓，台南慈幼工商烘焙科也有蘋果泡芙，使用弘前蘋果製成果醬擠進泡芙裡，酸酸甜甜好滋味讓大家比起大姆指「喔伊係」，讓兩個異國城市關係更加親密。
今年的「2023年日本青森縣弘前o函館文化物產嘉年華」，由弘前市長櫻田宏親自帶著第一批新鮮現採的弘前蘋果直送來台，6樓活動中心除了展售六品種的青森蘋果還有日本蘋果餅乾、蘋果醋、蛋糕、蘋果果汁、乾貨，首日開賣就出現搶購熱潮。
日本物產展售在台灣一直被消費者高度重視，很多人會問：遠百舉辦的有什麼不一樣？無論是青森縣弘前市或北海道函館市，都是由徐雪芳總經理偕同經營團隊親赴當地與市府洽談合作和招商，推出的商品陣容可以說是市府和物產協會掛保證。
除了直送的物產商品，遠百格外重視文化意涵，布展請來弘前櫻花祭官方合作形象大使櫻花未來、函館冬季旅遊宣傳應援大使雪未來烘托當地氛圍，希望身歷其境的感受把弘前o函館文化物產有如嘉年華一般完整呈現。
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