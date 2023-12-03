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台灣「停車規劃」進步了！專家曬一圖狂讚　眾驚訝：還以為是日本

▲近期就有路權團體發現，桃園出現了改善的「停車規劃」，畫面曝光更讓不少民眾給予好評。（圖／台灣交通安全協會授權使用）
▲近期就有路權團體發現，桃園出現了改善的「停車規劃」，畫面曝光更讓不少民眾給予好評。（圖／台灣交通安全協會授權使用）

記者潘毅／綜合報導

台灣道路上亂象眾多，交通壅塞、缺乏人行道、停車格等問題都亟需改善，但隨著民眾越來越重視相關議題，也有不少地方正慢慢做出改變。近期就有路權團體發現，桃園出現了改善的「停車規劃」，現場畫面更讓不少民眾驚呼：「還以為是日本」。

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台灣交通安全協會日前發出一張照片，表示在桃園中壢區的環中東路上，看到一處新建起的店家，忍不住覺得「實在是太強了」，因為店家整個建築物往內退縮，自己把土地空出來，給自己的顧客停車用，將停車空間的內部化，「這在美國是一定非要這樣做不可，因為不這樣做，客人的車勢必會往路上亂停，造成交通問題，自然也不能發給營業許可。但台灣能做到這樣的店家沒有多少，尤其是小本生意」。

▲Cheap在自家附近目睹轎車違停上人行道，報警後卻遲遲沒有員警到場處理，讓他忍不住大罵提案限縮民眾檢舉權的立委。（圖／翻攝Cheap臉書）
▲台灣道路上亂象眾多，缺乏人行道、停車格等問題急需改善，有些駕駛貪圖方便，直接違停在人行道上。（示意圖／取自Cheap臉書）
台灣交通安全協會專家還發現，店家前方的停車格的劃設有經過塗改，從原本的純汽車停車位，變成了汽機車皆有的規劃，「機車不再只是流落街頭的運具，而是真正被設計者，管理者正視的運具」。

台灣交通安全協會坦言，台灣寸土寸金是眾所皆知的事實，如果以客人都是開車來計算，這個停車空間恐怕要再多上個幾倍，也讓可以經營的空間變得更小，「但如果用機車的大小來計算，要達到完全的停車內部化，也不需要太高的土地成本...至少會比美國低很多，不至於讓都市演變成柏油海洋」。而該建築本身，透過這樣合適的退縮，間接加大了道路兩側的棟距，對開發強度極高的台灣都市來說，用車的需求自然的推出了可以容納日照和氣流，以及衰減交通污染和噪音的空間，這種模式持續推展下去，也會讓路側的行人，標誌，號誌從複雜的廣告招牌背景裡分離出來，辨識度更高，改善交通安全。

台灣交通安全協會也表示，雖然這種樣式的建築在桃園不是唯一，雖然還不到滿城都是，但是這樣的建築式樣，在毫無關聯的業者之間，持續地在增加，「這樣的設計不是究極的理想，只是切合實際，不慍不火的改革。將來公共運輸更為進化，停車場隨時都可以有更多活潑的人本想像空間。但就當下來說，這是一個很恰到好處的進步。」

不少台灣網友看見店家「停車空間的內部化」的趨勢後，也紛紛給予大讚：「覺得便利商店等店家也應該跟進，不求一定要有顧客停車場，但至少要設計卸貨區」、「光看圖，真的有日本路面店規劃的感覺耶」、「這個規劃真的超優質！希望未來店家都能跟上」、「猛然一看還以為是日本，越來越棒了」、「這樣規劃好停車，也方便去消費！」


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