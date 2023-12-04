愛上女豆花店員！桃園男違反跟騷法　法院核發保護令、判拘役45天

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警方調查，廖男家人表示，廖男去年10月期間沒有按時服藥，產生脫序行為，在廖男按時服藥後，警方至今未再接獲女子報案被跟蹤騷擾行為。
桃園地方法院審理指出，女子認為廖男涉及跟蹤騷擾行為等不法情事，且反覆持續為之，讓人心生畏怖，嚴重影響日常生活及社會活動，認為有聲請保護令必要，經法官裁定核發為期1年的保護令，且廖男應遠離女子工作場所至少50公尺。
另外，桃園地院今年10月6日簡易判決，廖男跟蹤騷擾造成女子惶惶不安影響工作及日常生活，判決廖男拘役45天，得易科罰金。
女子家人表示，廖男去年在店門口站崗告白「我愛你」、送花示愛，遭女子斥責「你這樣算騷擾」，沒想到廖男卻說「可以把我抓去妳家住」；經報案後廖男被帶往警局，沒想到離開警局後卻仍在店前車上等候，女子最後被迫換工作，家屬期望執法單位能有更積極方式，杜絕類似情事一再發生。（編輯：陳仁華）
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