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愛上女豆花店員！桃園男違反跟騷法　法院核發保護令、判拘役45天

▲桃園市廖姓男子去年在某豆花店連續告白示愛女員工，遭報警依違反跟蹤騷擾防制法送辦。（圖／翻攝畫面）
▲桃園市廖姓男子去年在某豆花店連續告白示愛女員工，遭報警依違反跟蹤騷擾防制法送辦。（圖／翻攝畫面）

中央社

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園市警局楊梅分局今天表示，廖姓男子去年在某豆花店連續告白示愛女員工，遭報警依違反跟蹤騷擾防制法送辦；桃園地院受理後除核發保護令，也判決廖男拘役45天得易科罰金。

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楊梅分局楊梅派出所副所長陳品純今天接受媒體聯訪表示，43歲廖男為女子工作的豆花店常客，但廖男從去年10月17日開始有脫序追求行為，警方核發書面告誡約制廖男，同月25日警方再次接獲女子報案遭廖男騷擾，員警到場依跟蹤騷擾現行犯逮捕廖男，訊後依違反跟蹤騷擾防制法送辦。

警方調查，廖男家人表示，廖男去年10月期間沒有按時服藥，產生脫序行為，在廖男按時服藥後，警方至今未再接獲女子報案被跟蹤騷擾行為。

桃園地方法院審理指出，女子認為廖男涉及跟蹤騷擾行為等不法情事，且反覆持續為之，讓人心生畏怖，嚴重影響日常生活及社會活動，認為有聲請保護令必要，經法官裁定核發為期1年的保護令，且廖男應遠離女子工作場所至少50公尺。

另外，桃園地院今年10月6日簡易判決，廖男跟蹤騷擾造成女子惶惶不安影響工作及日常生活，判決廖男拘役45天，得易科罰金。

女子家人表示，廖男去年在店門口站崗告白「我愛你」、送花示愛，遭女子斥責「你這樣算騷擾」，沒想到廖男卻說「可以把我抓去妳家住」；經報案後廖男被帶往警局，沒想到離開警局後卻仍在店前車上等候，女子最後被迫換工作，家屬期望執法單位能有更積極方式，杜絕類似情事一再發生。（編輯：陳仁華）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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