總統參選人推雙語政策！學者籲停止錯誤政策、選後召開國是會議

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賴清德表示，會在尊重學生受教權、教師教學專業及不增加學校負擔的前提下，邀集各界相關人士及專家討論、蒐集教學現場意見，穩健推動英語友善學習的環境，但還是要擬定修正符合台灣教育情境的雙語教學推動計畫。
全教總指出，對於為人詬病的重雙語忽略學科學習、雙語師資聘用重英語輕學科等現象，賴清德只是讓教育部發函提醒改善。而在大學端要求開設EMI課程，又說要尊重教師和學生自由選擇是否開設或參與修課，以及優先考量學術專業避免量化指標。賴清德挾執政優勢，卻只能提出這種頭痛醫頭，腳痛醫腳的處理方式，不去正視病灶的根源，更不去考慮切除病灶。
針對賴清德的回應，全教總理事長侯俊良指出，賴清德正是錯誤雙語政策的最主要推手，但賴清德在10年前發下的「台南成為雙語城市」願景，明年能夠兌現嗎？禁得起嚴格檢驗嗎？呼籲賴清德勇於認錯、知錯能改，儘快宣布停止錯誤雙語政策。
侯友宜的回應主要著眼於課程教學，也是唯一提起課綱的參選人。侯友宜批評要求其他學科教師以英語教授內容的荒謬，扭曲了英語教學的本意，造成各種亂象，明確主張回歸到課綱中的英語教學，導正現行雙語教學亂象，活化英語教學品質並確保學科領域學習成效，同時也提出設置中央外師招聘與管理（培訓）專責單位，並投資英語教學及國際教育資源，來優化英語環境。
侯俊良表示，侯友宜主張回歸到正軌上，值得肯定，但過去幾年新北市也十分熱衷推動雙語教學，宣示打造「新北雙語城」，推動模式與他所批判的作法大同小異，甚至出現大量招考雙語教師，錄取標準卻遠低於一般老師的情形，侯友宜真要徹底檢討，大可現在就從新北市直接做起，停止錯誤政策何須等到明年當選？為何不從新北做起？
柯文哲提到應該先釐清雙語政策的戰略問題，但隨後卻表示「沒有配套措施，根本不可能達成2030雙語國家」，要求政府應務實面對問題、減少現場紛擾，執行策略上僅著眼於雙語師資問題，主張多元管道培育雙語師資，包含師培體系與現職教師轉任雙語師資，以及免費提供國中小雙語教材來彌補偏鄉資源落差。
侯俊良說，柯文哲對於此題的回應，完全是在野的角度，且並未綜觀整體及政策本身的利弊，仍在戰術層面打轉。
台大人文社會高等研究院長廖咸浩指出，20年後，年輕人的競爭力要來自何處？依目前AI的發展來判斷，主要就是2種相關的能力：國家語言的能力和使用AI的能力，前者是創造力的來源，後者是創造力的應用。
他認為，在閱讀、口語都可以用AI輕易轉譯的時候，國家語言當然至關重要，同時英外語的普遍性需求也必然淡出。當生活中一切都與AI結合的時候，能創意的使用AI才能脫頴而出，英語目前雖仍重要，但應立即停止雙語政策造成的過度學習，以免傷害到以國家語言為基礎的競爭力。
東海大學講座教授何萬順表示，語言政策與台灣的民主發展息息相關，《國家語言發展法》是最佳例證，但雙語政策毫無法源依據，且未經民主機制廣納民意，自始即基於「多益成績吊車尾」的假新聞。
何萬順說，在學界與民意的壓力下，雙語政策跌跌撞撞，2度更名，且三黨智庫均對政策深有疑慮。在少子化與AI的狂潮下，錯誤的語言政策也將導致經濟上的重大損失，呼籲三黨參選人承諾廢止政策，於選後召開語言政策國是會議徹底檢討國家語言政策。
全教總指出，政府在缺乏學理專業、漠視政策推動程序正義的情況下，牴觸國家語言政策、一意孤行推動獨尊英語的「2030雙語政策」，幾年來造成各種亂象，不論是語言學者或第一線教師均提出此一錯誤政策將造就出一個華語、英語與母語均貧的世代，影響其他學科正常學習、加劇教育M型化，呼籲3位總統參選人傾聽教育專業，以元首的高度檢視整體國家語言政策，讓英語教學回歸英語課程，確保學生受教權與台灣教育品質。