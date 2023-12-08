登山／雪山圈谷初雪來了！玩賞銀白世界　「雪季三寶」使用介紹

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不過雪管處也提醒民眾，自須備妥足夠禦寒衣物及雪攀裝備，以應付高山區域寒冷的環境。前往雪霸園區的山區聯外道路於冬季時容易結冰，出門前檢查保養車輛及備妥雪鏈以為因應。
冬季登山首重裝備與經驗，規劃前來雪霸園區登山踏雪的山友們，於雪季期間從事登山活動，充分的登山裝備與雪地經驗相當重要。雪地裡進行攀登活動所需之裝備如冰斧(登山杖)、冰爪、安全頭盔等，以及行前應有的雪地訓練，各項準備工作均關係到攀登者的生命安全，不可輕忽。
而結冰的步道也易造成滑倒受傷，嚴重可能會導致骨折或墜谷等傷害，尤其通過陡坡、斷崖或狹窄地形時應特別注意安全。建議雪季攀登的隊伍，應選擇雪地登山經驗豐富的領隊或教練，隊員亦最好具備實地雪地登山經驗或曾參加過雪地登山訓練，並攜帶足夠之雪地裝備。
此外，氣溫降低對高山症也可能有加成效果。輕度高山症會出現頭痛、想吐、喘氣以及嘔吐等症狀，容易因類似感冒而容易被忽略。重度的高山症有高山肺水腫及高山腦水腫，一旦發生，應牢記「下降、下降、再下降」是高山症最有效的改善方式。
雪季裝備三寶介紹和使用方式：
（一）冰爪
根據使用環境和目的，冰爪大致可分為技術型、雪地健行型和簡易型三種。技術型冰爪適用於極陡峭或垂直冰面，適合專業攀登。簡易型冰爪，通常會有4爪或6爪的釘子，便於安裝在登山鞋上，適合平坦冰面的短途行走。最適合台灣偏遠山區的是雪地健行型冰爪，一般多為10至12個爪，需與硬底登山鞋固定，更耐用且抓地力強，尤其適合台灣多變的高山地形。
提醒：行走在厚雪地帶時，記得定期清理冰爪上的雪泥，以免失去抓地力。
（二）冰斧
冰斧根據使用目的和環境有不同款式。常見的健行型冰斧長短各異，應依個人身高及習慣選擇。
平衡協助：類似登山杖，有助於保持平衡。
滑落制動：在雪坡上不慎滑落時，可利用冰斧的尖端插入雪地並加上身體的重量來制停下落。
架設固定點：利用冰斧插入深雪中並利用繩節來操作固定點架設，協助隊員與自身的確保。
挖洞鏟階：冰斧還能用來挖雪洞或砍出冰階，讓雙腳有站立的空間。
這些技巧都需要學習和練習。
（三）岩盔
頭部安全非常重要，選擇適合的岩盔至關重要，無論是全罩式、半罩式還是其他類型，重要的是確保頭部安全。