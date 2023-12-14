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30歲女性吞嚥困難！吃藥沒配水害「食道潰瘍」　醫警告：別一把吞

▲醫師提醒吃藥時要搭配足夠的開水，才能避免藥物卡在食道，嚴重的話可能會造成食道穿孔嚴重的症狀。（示意圖／取自Pexels）
▲醫師提醒吃藥時要搭配足夠的開水，才能避免藥物卡在食道，嚴重的話可能會造成食道穿孔嚴重的症狀。（示意圖／取自Pexels）

記者周淑萍/綜合報導

你吃藥有配開水嗎？小心錯誤的吃藥習慣會讓食道破洞。禾馨醫療消化內科詹宜學醫師提到，曾有一位30歲女性因爲吞嚥時胸口會疼痛，便自行上網爬文，越是爬文越是害怕，感覺症狀和食道癌非常相似，因此上門求診，經醫師細察才發現是因為吃藥時喝的水很少，讓藥物「黏性」沾黏在食道黏膜上，若藥物屬性較刺激，就有可能直接刺激食道黏膜，造成食道發炎、潰瘍。醫時提醒吃藥一定要配溫開水。

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有女性因為吞嚥困難前往消化內科求診，過程中擔憂罹患食道癌，希望能儘快安排胃鏡檢查。經過醫師抽絲剝繭後真相大反轉。詹宜學醫師透露，這位30歲女性平時不抽煙、不喝酒，也沒有特別愛喝熱湯，同時沒癌症家族史，病患吞嚥的不適症狀是突然發生，醫師認為不太可能是食道癌。細問病史才發現，這位病人因為泌尿道感染，正在接受抗生素治療，而且吞藥時，水喝的很少。

▲經由胃鏡檢查結果發現，食道下段多處雙側對稱狀潰瘍。（圖／翻攝詹宜學醫師臉書）
▲經由胃鏡檢查結果發現，食道下段多處雙側對稱狀潰瘍。（圖／翻攝詹宜學醫師臉書）
經由胃鏡檢查結果發現，食道下段多處雙側對稱狀潰瘍（接吻性潰瘍，kissing ulcer)。詹宜學醫師表示，通常會造成食道潰瘍的藥物都是「膠囊類」，若吃藥時只搭配「少量」，甚至不配水直接吞咽藥丸，膠囊藥物會產生「黏性」，黏住食道黏膜。

如果藥物屬性較刺激，就有可能直接刺激食道黏膜，造成食道發炎、潰瘍。若是輕微發炎、潰瘍，可能造成胸口疼痛、吞嚥困難，若是反覆發炎、潰瘍，就有可能會出現食道狹窄、甚至食道穿孔等嚴重症狀。

詹宜學醫師提醒，民眾在吞藥時，一定要記得，一顆一顆吞，搭配足夠的開水，特別是膠囊類的藥物、抗生素、非類固醇消炎止痛藥（NSAID)、鐵劑等藥物，有足夠的水量才能避免藥物卡在食道上。

至於服藥該配多少水？衛福部食藥署臉書「藥博士 正藥說 」提到，食道中段，有來自支氣管、主動脈以及心房的外在壓力壓迫，是藥物最常發生黏著的位置，一旦服藥時配的水不夠多，或是服藥完畢後立刻躺下，就有可能導致藥品黏在食道上，進而對黏膜造成傷害。​

📍避免藥物造成食道黏膜損傷最好的方法有三種：

1、服藥時維持直立的姿勢。

2、搭配足夠的水，一般建議至少要喝100毫升，若使用的藥物有較高食道黏膜潰瘍的風險，則至少搭配200毫升的水。

3、服藥後30分鐘內應避免躺下，以免發生胃食道逆流。

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