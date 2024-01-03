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「親巡工地」成每日行事曆！頤昌總經理張博勝：這是我的使命

▲給住戶最好的家！頤昌總經理張博勝的建築夢。（圖／頤昌建設提供）
▲給住戶最好的家！頤昌總經理張博勝的建築夢。（圖／頤昌建設提供）

記者潘毅／綜合報導

「讓每一位住戶可以放心、安心」，這句話是「頤昌建設」的理念，同時也是創辦人暨總經理張博勝的建築初衷！專注於每一個細節的他，每天都會出現在建案工地現場，親力親為的態度，也讓「頤昌建設」闖出口碑。

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  • 南漂北移的童年！張博勝心中萌生建築夢
出身台南的張博勝，媽媽帶著兩兄弟南奔北走不斷搬家，當時的他衣物總是放在大型垃圾袋內，因為這樣比較方便隨時再搬家。成長的歷程，讓張博勝的心中產生了對安定的渴望，於是求學時選擇就讀建築科系，並在民國89年退伍後，進入建設公司，從此邁向營建之路。

在工地從工程師做起，任何的苦以及責備，他都虛心受教，不斷修正與學習，也思考著如何從細節中改變而可以更好。就這樣在工地現場奔波了10年之久，也因為認真負責態度在業界贏得口碑，累積了人脈以及一些合作廠商老闆的賞識與信賴，最終得到資金挹注，白手起家創立「頤昌建設」。

▲張博勝平時熱愛跑步、三鐵運動，對建築也秉持堅毅、不服輸的態度。（圖／頤昌建設提供）
▲張博勝平時熱愛跑步、三鐵運動，對建築也秉持堅毅、不服輸的態度。（圖／頤昌建設提供）
  • 白手起家創立「頤昌」
公司雖然創立了，但緊接而來的各種創業壓力才正開始。起初「頤昌」沒有辦公室，張博勝為了談事情只好跟對方約定在超商，後來在好友的協助下，租下一個約莫二十坪的小車庫，和好友一起粉刷，擺上幾張桌椅，頤昌故事從這裡開始。

回憶起創業的初始，到處找銀行談貸款，因為沒有背景，根本沒有銀行想承貸，還好經好友同學家中長輩也是林口一間建設公司負責人的介紹下，獲得銀行貸款，才能執行第一個建案「頤昌謙學」。

「頤昌謙學」位於林口頭湖國小旁，總戶數24戶不算多，回想起自己首案作品「以前路過這塊地，心想：這地這麼小，誰會想買？想不到最後是我買下」張博勝回憶笑著。 

▲張博勝白手起家創立「頤昌」建設，親力親為的態度，也讓公司闖出口碑。（圖／頤昌建設提供）
▲張博勝白手起家創立「頤昌」建設，親力親為的態度，也讓公司闖出口碑。（圖／頤昌建設提供）
  • 工程師出身親力親為
童年的成長經歷，讓張博勝深知「家，得來不易」，因此，從「頤昌建設」誕生的那一刻起，他清楚知道自己的初衷與對建築的責任，每天清晨出門的首站，即是工地現場，爬上爬下到處檢視，親自對工區主管交代施工細節與待改善事項，甚至還曾被誤認為現場工程師，他笑說：「巡工地是我的使命！一天沒進去感覺全身怪怪的，要到現場巡視確認才放心，即便是一根鋼筋都有生命，沒處理好，它終究會回頭來找你」。

張博勝坦言，房子要住了才知道好不好，因此總把每一間房子都當成是自己要住的去建造，「細節很重要，每個環節都需要做好」，因為有些客戶這輩子也許就只能買這一間房子，當然要給他們安心、放心的住所。這是「頤昌建設」的信念，也是張博勝認為必須傳承的理念。 

  • 最愛花錢的建商老闆
面對近年來不斷攀升的營造原物料成本，許多建商哀聲連連，張博勝卻認為用好的建材，讓社區整體規劃可以更好，住戶擁有舒適安心的生活居住環境才是最重要的。

近年來電動車越來越普及，但許多的社區大樓，對於錶後拉充電樁受限原本配電規劃而增加不易，因此住戶們總會在要不要增設充電樁時陷入兩難。位於桃園市龜山區的「頤昌璞岳」雖然早已完銷，但在交屋前張博勝萌生了在地下室預留充電樁空間及設置獨立電表設計的想法，與技師及工程師討論後，即使這樣做會讓配電室面積增加、提高了營建成本，幾經思考仍決定重新調整機電配置，並逐一連絡通知住戶變更計畫，結果這件事後續被住戶貼上網路社群引發討論，成為了一段佳話。

而先前已交屋的「頤昌豐岳」，公設中的兒童遊戲室，在完工之後，張博勝覺得小朋友在這空間裡會玩得不夠盡興，最終，決定整組遊具重新設計添購，讓空間可以充滿大朋友小朋友的歡笑聲。

種種事蹟也讓代銷公司專案經理陳政明都不禁讚嘆：「從來沒看過這麼愛花錢的建商老闆！」，更表示，現在營建成本還在上漲，利潤已經被擠壓了，而張博勝為了心中的「更好」，總是犧牲利潤，就是想要給客人最好的房子。

▲張博勝平時熱愛跑步、三鐵運動。（圖／頤昌建設提供）
▲張博勝平時熱愛跑步、三鐵運動。（圖／頤昌建設提供）
  • 「頤昌」持續展望未來！張博勝曝布局重點
目前「頤昌」已經推出9個案子，對於未來的發展，張博勝也透露之後推出的建案，還是會著重布局在桃園、桃園龜山以及新北林口等地。

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