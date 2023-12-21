獲認證「羊痘非疫區」！農業部揭4大產業升級規劃

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中華民國養羊協會理事長林浚琛說，以往羊痘是養羊產業很可怕的疾病，有一位業者當年因為羊痘疫情，800多頭羊遭到全面撲殺、損失慘重，當下真的是哭出來，後來採取全面施打疫苗等措施，終於把疫情控制下來，但也對育成率多少有影響，如今正式拔針、成為發疫區，對養羊產業無疑是好消息。
據農業部統計，台灣曾於97年、99年間發生羊痘疫情，光99年4月9日至12月31日間就有583場發現感染案例，撲殺羊隻達2萬3740頭，當時重創本土養羊產業，但後來採取疫苗等措施後，已逾10年以上無羊痘確診案例，如今正式宣佈撲滅羊痘。
農業部防檢署副署長徐榮彬指出，除了重要疫病清除，後續也將持續提升養羊產業，推行方向可分為「生產端」、「屠宰端」、「產品端」、「銷售端」等4大面項，其中生產端以持續補助省工、降溫及自動化設備，降低人工、散熱及搬運等飼養成本，提升飼養效率為目標。
屠宰端方面，徐榮彬說，農業部持續補助改善羊隻屠宰設備，減少屠宰損耗，並於屠宰場推動國產羊肉溯源制度，落實產品溯源管理；產品端則持續輔導設置屠宰冷鏈物流設備，以及儲乳槽等儲運設施，確保羊肉及羊乳品質與衛生安全。另協助開發多元羊肉加工品及羊乳飲品，滿足不同消費族群之需求。
徐榮彬進一步指出，銷售端將輔導強化國產鮮羊乳GGM標章及國產羊肉專賣店標章認證制度，加強國產羊肉及羊乳廣宣與促銷，強化市場區隔等措施，以促進產業的升級發展。