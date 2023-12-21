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獲認證「羊痘非疫區」！農業部揭4大產業升級規劃

▲農業部代理部長陳駿季表示，台灣終於成為羊痘非疫國，是農業部對養羊產業的承諾，未來將就產業積極投入升級。（圖／記者林志怡攝，2023.12.21）
▲農業部代理部長陳駿季表示，台灣終於成為羊痘非疫國，是農業部對養羊產業的承諾，未來將就產業積極投入升級。（圖／記者林志怡攝，2023.12.21）

記者林志怡／台北報導

世界動物衛生組織（WOAH）於今（112）年12月19日公布認同台灣為羊痘非疫國的聲明，並刊登於該組織網頁。農業部今（21）日記者會說明，農業部代理部長陳駿季表示，雖然羊痘拔針伴隨風險，但相關單位技術充足，台灣終於成為非疫國，是農業部對產業的承諾，未來將就產業積極投入升級。

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農業部指出，羊痘為台灣的甲類動物傳染病，也是為WOAH表列應通報疾病，本病為高度傳染性的病毒性疾病，由羊隻直接或間接與污染原接觸而傳播，特徵是頭部及身體會出現皮膚痘瘡，幼羊死亡率可高達80%，可造成重大經濟損失。

中華民國養羊協會理事長林浚琛說，以往羊痘是養羊產業很可怕的疾病，有一位業者當年因為羊痘疫情，800多頭羊遭到全面撲殺、損失慘重，當下真的是哭出來，後來採取全面施打疫苗等措施，終於把疫情控制下來，但也對育成率多少有影響，如今正式拔針、成為發疫區，對養羊產業無疑是好消息。

據農業部統計，台灣曾於97年、99年間發生羊痘疫情，光99年4月9日至12月31日間就有583場發現感染案例，撲殺羊隻達2萬3740頭，當時重創本土養羊產業，但後來採取疫苗等措施後，已逾10年以上無羊痘確診案例，如今正式宣佈撲滅羊痘。

農業部防檢署副署長徐榮彬指出，除了重要疫病清除，後續也將持續提升養羊產業，推行方向可分為「生產端」、「屠宰端」、「產品端」、「銷售端」等4大面項，其中生產端以持續補助省工、降溫及自動化設備，降低人工、散熱及搬運等飼養成本，提升飼養效率為目標。

屠宰端方面，徐榮彬說，農業部持續補助改善羊隻屠宰設備，減少屠宰損耗，並於屠宰場推動國產羊肉溯源制度，落實產品溯源管理；產品端則持續輔導設置屠宰冷鏈物流設備，以及儲乳槽等儲運設施，確保羊肉及羊乳品質與衛生安全。另協助開發多元羊肉加工品及羊乳飲品，滿足不同消費族群之需求。

徐榮彬進一步指出，銷售端將輔導強化國產鮮羊乳GGM標章及國產羊肉專賣店標章認證制度，加強國產羊肉及羊乳廣宣與促銷，強化市場區隔等措施，以促進產業的升級發展。

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