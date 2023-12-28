囤房稅2.0上路後！台北「1類屋主」恐加稅0.4%　3大最慘豪宅公開

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何世昌指出，其次，推高總價產品的建商亦是受創大戶，尤其是台北市的建案銷售期長，從預售賣到成屋者比比皆是，有的銷售期長達10幾年，有的是不太急著賣，未來恐被課徵重稅。他公開北市豪宅前三大受災戶如下：
1.陶朱隱園
40至今只有1戶關係人交易，還剩39戶未售出，每一戶288坪、囤房稅上路後每戶房屋稅漲至約200萬，一年光房屋稅就要繳將近8千萬元。
2.瓏山林世貿博物館
全案共27戶，自2011年完工後至今未售出任何一戶，蚊子表示住得挺開心的。
3.美福飯店商辦案
美福飯店10～24樓原規劃頂級商辦，個人猜測後來可能是要等待繳納代金合法轉為住宅，但該法案因中央與台北市不同調而撂置，至今也是一戶未賣。
何世昌表示，「鄉林士林官邸」銷售同樣不順利，但因以租待售，現在共有12戶尋求租客，若順利出租應可避開重稅，反之則是它列為備選第一名的原因。
不過，何世昌也說，對業者來說，即使囤房稅稅率高達4.8％，應該也很難降價，畢竟先前3.6％都繳那麼多年了，多增加1.2％就當送政府的小費。
永慶房產集團業務總經理葉凌棋也認為，豪宅型本來就是慢慢賣的產品，賣10年都很正常，而建商早就有心理準備，並將「成本」算在內，花時間找有緣人，且豪宅地段條件都好，也不太會有讓利空間，可能會稍微分配銷售的結售來分散風險。