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囤房稅2.0上路後！台北「1類屋主」恐加稅0.4%　3大最慘豪宅公開

▲台北超級豪宅「陶朱隱園」號稱1戶要價18億，11年來只賣出1戶。專家料是囤房稅2.0上路後，最大的「受災戶」豪宅。（圖／NOWnews資料照）
▲台北超級豪宅「陶朱隱園」號稱1戶要價18億，11年來只賣出1戶。專家料是囤房稅2.0上路後，最大的「受災戶」豪宅。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

眾所期盼的「囤房稅2.0」已通過，採全國歸戶，非自住稅率調高為2%至4.8%，最快明年7月上路、2025年開徵。專家分析囤房稅2.0對市場的影響，兩大受災群是台北市「單一自住稅率」屋主與豪宅建商，前者恐遭加稅0.4%，而前3「重災戶」豪宅，冠軍是頂級豪宅「陶朱隱園」，光是每年要繳的房屋稅就逼近8000萬元。

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馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，雖然舊制房屋稅最低稅率為1.2％，但台北市在柯文哲任內主張「自住、多屋稅率差距擴大」，透過減免的方式，將「單一自住稅率」降至約0.6％，然而囤房稅2.0新制將「單一自住稅率」定為1.0％，若北市不再減免，北市屋主將成最大苦主，稅率上漲0.4%，每年要多繳不少稅。

▲3萬元房貸補貼將在下周五、12/29下午5時截止受理。國土管理署統計，至12月中已收到超過75萬戶申請，合格率破6成，提醒符合資格的民眾把握最後最後1周的申請機會。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲北市現行「單一自住稅率」為0.6%，而囤房稅2.0則為1%，若不再減免，稅率將上漲0.4%，每年要多繳不少稅。（圖／記者徐銘穗攝）
何世昌指出，其次，推高總價產品的建商亦是受創大戶，尤其是台北市的建案銷售期長，從預售賣到成屋者比比皆是，有的銷售期長達10幾年，有的是不太急著賣，未來恐被課徵重稅。他公開北市豪宅前三大受災戶如下：

1.陶朱隱園
 40至今只有1戶關係人交易，還剩39戶未售出，每一戶288坪、囤房稅上路後每戶房屋稅漲至約200萬，一年光房屋稅就要繳將近8千萬元。

2.瓏山林世貿博物館
全案共27戶，自2011年完工後至今未售出任何一戶，蚊子表示住得挺開心的。

▲台北世貿對面的豪宅「瓏山林世貿博物館」整棟開價88億元，建好後已空置12年，房屋稅年繳千萬元。（圖／翻攝自網路 , 2018.8.15）
▲台北世貿對面的豪宅「瓏山林世貿博物館」。（圖／翻攝自網路）
3.美福飯店商辦案
美福飯店10～24樓原規劃頂級商辦，個人猜測後來可能是要等待繳納代金合法轉為住宅，但該法案因中央與台北市不同調而撂置，至今也是一戶未賣。

何世昌表示，「鄉林士林官邸」銷售同樣不順利，但因以租待售，現在共有12戶尋求租客，若順利出租應可避開重稅，反之則是它列為備選第一名的原因。

▲「鄉林士林官邸」商辦每周約有8組以上的客人帶看，力拚Q4滿租。（圖／鄉林不動產研究室提供）
▲「鄉林士林官邸」商辦。（圖／鄉林不動產研究室提供）
不過，何世昌也說，對業者來說，即使囤房稅稅率高達4.8％，應該也很難降價，畢竟先前3.6％都繳那麼多年了，多增加1.2％就當送政府的小費。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋也認為，豪宅型本來就是慢慢賣的產品，賣10年都很正常，而建商早就有心理準備，並將「成本」算在內，花時間找有緣人，且豪宅地段條件都好，也不太會有讓利空間，可能會稍微分配銷售的結售來分散風險。

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