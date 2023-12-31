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視網膜剝離不會痛！「3大警訊」中1個快就醫　高度近視要定期檢查

▲不只高度近視，度數淺的患者也可能發生視網膜剝離。（示意圖，非當事人／Shutterstock）
▲不只高度近視，度數淺的患者也可能發生視網膜剝離。（示意圖，非當事人／Shutterstock）

家庭消費中心／綜合報導

台灣是近視王國，其中不少人還苦於視網膜剝離，對此醫師說，不只高度近視，度數淺的患者也可能發生視網膜剝離，若發生3大警訊任何一項，包括眼前突然出現浮動小黑點，或閃爍光點、視力模糊、視野部份喪失或完全喪失，務必盡快就醫。

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振興醫院眼科部主治醫師呂宜玲說，視網膜正常應服貼於眼球後壁內面的感光組織，依靠脈絡膜供應氧氣和營養，當視網膜與脈絡膜分離，即為視網膜剝離，會造成視網膜養分不足、功能逐漸喪失，進而影響視力。

呂宜玲表示，視網膜剝離常見原因為視網膜因周邊退化、玻璃體牽扯、外傷等造成視網膜裂孔，進而引發視網膜剝離，而高度近視者眼軸較長，視網膜較薄且脆弱，若又遇到前述狀況，發生視網膜剝離的風險會較高，但某些人的視網膜先天脆弱，同樣是高危險群。

▲一名工程師原本有800度的近視，加上長期加班到半夜，且須每天盯著電腦工作，發現視力變得模糊，看醫生後確診為白內障。（圖／ingimage）
▲高度近視的人視網膜較脆弱，是視網膜剝離高風險族群。（示意圖／ingimage）
視網膜剝離並不會疼痛，若就醫後，醫師評估需治療，呂宜玲說，可採冷凍治療合併鞏膜扣壓術，利用特殊矽膠墊以壓陷鞏膜，促使剝離的視網膜復位並封閉裂孔處，使剝離的網膜組織與下方的色素上皮層黏合。

治療視網膜剝離也可採玻璃體視網膜手術，其透過玻璃體切除術及冷凍、雷射等治療，讓剝離的網膜組織與下方的色素的上皮層貼合，而有時為加強手術效果，會在眼球（玻璃體腔）內注入氣體或矽質油，可加強剝離視網膜貼回原位。

呂宜玲指出，預防視網膜剝離，最根本是預防高度近視，但現代人長時間使用3C產品，實在很容易造成近視，若未妥善控制，日後發生視網膜剝離的機率甚高，甚至還可能發生青光眼、黃斑部病變，建議高度近視病人定期至眼科門診檢查，若有視網膜病變才能及早治療、降低傷害。

▲男子連著十幾天都熬夜打電動，就算發生眼前黑影閃動也不以為意。直到眼前模糊彷彿被遮住，就醫才知道「視網膜剝離」，有失明的風險。（示意圖／取自 Unsplash ）
▲曾有男子連續熬夜數日打電動，直到眼前模糊，就醫才發現視網膜剝離。（示意圖／取自 Unsplash ）
視網膜剝離4大注意事項

1、高度近視發生視網膜剝離機率較高，但度數淺也需提防

2、眼前突然出現浮動小黑點或閃爍光點，或視力模糊，或視野部份喪失或完全喪失，都可能是視網膜剝離，應儘速就醫

3、視網膜剝離經治療後仍可能復發，建議改採趴睡、1個月內不能提重物、避免劇烈運動、術後3週後才能評估是否適合搭飛機等 

4、高度近視病人應定期至眼科門診檢查，才能提早發現視網膜病變

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