視網膜剝離不會痛！「3大警訊」中1個快就醫　高度近視要定期檢查

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呂宜玲表示，視網膜剝離常見原因為視網膜因周邊退化、玻璃體牽扯、外傷等造成視網膜裂孔，進而引發視網膜剝離，而高度近視者眼軸較長，視網膜較薄且脆弱，若又遇到前述狀況，發生視網膜剝離的風險會較高，但某些人的視網膜先天脆弱，同樣是高危險群。
視網膜剝離並不會疼痛，若就醫後，醫師評估需治療，呂宜玲說，可採冷凍治療合併鞏膜扣壓術，利用特殊矽膠墊以壓陷鞏膜，促使剝離的視網膜復位並封閉裂孔處，使剝離的網膜組織與下方的色素上皮層黏合。
治療視網膜剝離也可採玻璃體視網膜手術，其透過玻璃體切除術及冷凍、雷射等治療，讓剝離的網膜組織與下方的色素的上皮層貼合，而有時為加強手術效果，會在眼球（玻璃體腔）內注入氣體或矽質油，可加強剝離視網膜貼回原位。
呂宜玲指出，預防視網膜剝離，最根本是預防高度近視，但現代人長時間使用3C產品，實在很容易造成近視，若未妥善控制，日後發生視網膜剝離的機率甚高，甚至還可能發生青光眼、黃斑部病變，建議高度近視病人定期至眼科門診檢查，若有視網膜病變才能及早治療、降低傷害。
視網膜剝離4大注意事項
1、高度近視發生視網膜剝離機率較高，但度數淺也需提防
2、眼前突然出現浮動小黑點或閃爍光點，或視力模糊，或視野部份喪失或完全喪失，都可能是視網膜剝離，應儘速就醫
3、視網膜剝離經治療後仍可能復發，建議改採趴睡、1個月內不能提重物、避免劇烈運動、術後3週後才能評估是否適合搭飛機等
4、高度近視病人應定期至眼科門診檢查，才能提早發現視網膜病變