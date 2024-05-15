生技股王再發威！保瑞Q1營收28.57億元　連4季毛利率破50% 

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而合併營業利益為新台幣8.9億元，保瑞指出，比去年同期減少約42%，主要是因為產品組合優化導致營收規模有所不同。然而，優化後的產品組合提升了公司的獲利能力，使得Q1的營業利益率仍然保持在30%以上。
保瑞表示，今年全球委託研發暨代工製造服務（Global CDMO Operations）截至4月底已增加4個新專案，預計2024年全年將協助旗下客戶在全球市場上推出至少15個商業量產產品，營業目標保持不變，展望樂觀。透過集團內各事業體的互相支援，Q1全球CDMO業務營收達14.7億新台幣，年增約12%，季增約有4%。
保瑞提到，全球市場銷售業務（Global Commercial Sale Operations）包括保瑞聯邦負責的亞洲地區西藥業務和保健品銷售、保盛藥業（原安成藥業）負責的美國市場銷售，以及晨暉生技旗下保健食品原料業務；Q1總營收達16.2億新台幣，貢獻集團整體營收約52%。
從產品市場比重來看，保瑞透露，Q1美國市場銷售仍然佔主要份額；儘管其胃食道逆流藥Dexlansoprazole DR Capsule因新廠家進入市場，導致價格調整，但市場影響已在3月份反映。根據最新截至3月底之市場統計資料，保盛藥業的出貨市佔仍居領先地位，後續也將持續強化產品組合，拓展營收來源。去年第三季併購的6個品牌新藥已帶來營收貢獻，今年第一季又有3個新學名藥產品上市，已達成全年6個以上新產品上市目標的50%。
此外，在亞洲市場，保瑞聯邦業務蓬勃發展，代理的國際品牌業績持續攀升，尤其旗下明星商品愛斯飛特更換新代言人後獲得廣泛好評，帶動今年第一季營收較去年同期增長約40%。
保瑞集團旗下的另一家台灣隱形冠軍-晨暉生技則在本季成功進軍海外市場，與全球最大的發酵原料製造商Lesaffre樂斯福集團旗下的Gnosis by Lesaffre合作，共同推出了結合獨特活性成分的創新產品「MenaQ7 Metabolic」，瞄準全球市場超過20億美元的商機；保瑞聯邦和晨暉生技Q1合併營收佔全球市場銷售業務整體營收約15%。
景德製藥的眼藥新藥則在第一季正式收到美國FDA核發的藥證通知，預計將於年中進軍美國市場。這將是景德製藥成立以來第一個為美國市場製造並出口的眼藥產品，將大幅提升保瑞集團在國際眼科用藥代工市場中的能見度，同時也為全球CDMO業務的增長帶來新的動力。
保瑞集團董事長盛保熙表示，Upsher-Smith Laboratories已在4月1日正式成為保瑞集團旗下的一員，這次併購為保瑞集團在全球市場進軍成功奠定了另一個成長基石。接下來幾個季度，集團將重點進行美國市場銷售業務的整合，透過整合雙方現有的產品組合和研發項目，提升營運效率。
盛保熙說，Upsher-Smith Laboratories的品牌學名藥渠道將為保瑞集團原有的市場銷售業務提供競爭優勢，同時分散傳統學名藥風險；為了加快資源整合並提升利潤效益，保瑞集團已將原定於今年第三季進行的產品和存貨整合提前至第二季，希望在提升營運效率的同時增強整體獲利能力。