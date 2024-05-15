MSCI半年度調整出爐！台股新增奇鋐、華城　剔除南電、譜瑞等3檔

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此外，MSCI最新台股權重2升1降，同樣5月31日盤後生效。 台灣 MSCI全球市場指數權重由1.73%升至1.74%，上升0.01百分點；台灣 MSCI全球新興市場指數權重由17.09%降至17.07%，下降0.02百分點；台灣 MSCI亞太除日指數權重由19.92%升至19.95%，上升0.03百分點。
台灣在全球標準型指數成分股新增奇鋐、華城，兩檔皆都由全球小型指數成分股轉入全球標準型指數成分股。至於遭剔除的南電、譜瑞-KY、力積電等3檔則轉入全球小型指數成分股。
至於此次全球小型指數成分股，台股一口氣新增28檔成分股，剔除10檔成分股，其中新增的28檔成分股分別為名軒、昱展、志聖、皇普、達麗、神盾、第一銅、富世達、崇友、泓德能源、海悅、華榮、雲豹能源、國統、順藥、牧德、閎康、南電、譜瑞-KY、力積電、豐藝、金麗科、辛耘、全家、櫻花、燿華、元大期、永信建。
至於剔除10檔成分股分別為晶焱、泰鼎、奇鋐、華夏、永光、華城、宣德、精華、同致、味全。其中奇鋐、華城新增至台灣在全球標準型指數成分股。
MSCI在每年2、5、8、11月進行指數的權重和成分股調整，2月和8月為季度調整，而5月和11月為半年度調整，調整幅度通常較大。