涉性騷立委政見會狂飆國罵！假牙罵到噴飛　大喊「我投給侯友宜」

鄰里長赴陸旅遊、馬治薇涉犯反滲透法被查辦！律師曝法條認定關鍵

▲多位國民黨台中立委候選人舉行記者會，痛批檢調介選、綠色恐怖。（圖／翻攝自廖偉翔臉書粉專）
▲多位國民黨台中立委候選人舉行記者會，痛批檢調介選、綠色恐怖。（圖／翻攝自廖偉翔臉書粉專）

記者林莞茜／綜合報導

以無黨籍身份參選的前民眾黨桃園黨部發言人、桃園市立委候選人馬治薇，因涉收中國資金違反《反滲透法》遭地院裁定收押禁見，日前也有多位鄰里長，去（2023）年跟團到大陸旅遊，分享台灣治理的經驗，卻在近日突然被約談，痛批「檢調介選、綠色恐怖」；對此，《NOWnews今日新聞》特地電訪衡律法律事務所律師何仁崴，就法律面向的認定標準與流程做進一步說明。

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▲桃園第一選區立委候選人馬治薇(右)涉犯反滲透法遭收押。(圖／翻攝自馬治薇臉書)
▲前民眾黨桃園黨部發言人、桃園市立委候選人馬治薇（右），因涉收中國資金違反《反滲透法》遭地院裁定收押禁見。（圖／翻攝自馬治薇臉書）
何仁崴指出，若就純粹被招待本身，基本上是不會犯罪，只是要看會不會連結到的狀況，也就是會不會有意圖要他去支持特定的候選人或某個政黨，那麼就有可能會被認定，構成反滲透法或違反選罷法、境外犯罪的可能。

何仁崴也解釋，反滲透法屬於特別法，對於刑責的加重有其特別的構成要件，關於反滲透法的滲透來源在第二條有定義，採取廣義解釋，包括國家、政府、人民團體等，而違反反滲透法均係多以刑事犯罪處罰（第三條至第九條），甚至第九條後段也處罰「再轉」行為，亦即連間接受到指示、委託、資助，都會構成該法的犯罪。

何仁崴提到，基本上只要接獲情資，有相當的證據，就會去開啟偵查動作，以台灣來說，雖然幾個機關有主動調查的權限，但也不能說24小時一直在監控人民的生活「如果主動搜尋也很奇怪」，也就是說，根據法條，開啟偵查仍回到刑事訴訟法第228條的規定，在檢察官知有犯罪嫌疑時就要開始發動偵查，通常係收到告發人提出相當的證據就會開始偵查。

何仁崴表示，認定上仍要視該「滲透來源」有沒有對行為人有指示、委託、資助的行為，而使行為人做出違反選舉罷免法的規定，但因通常受到指示、委託、資助的地點在境外，蒐證較為不易，然偵查機關仍須遵守刑事訴訟法的規範，不能恣意擴張偵查權，更須在達到刑事訴訟法第251條規定足認被告有犯罪嫌疑的情況下才能提起公訴。

也因此，何仁崴認為，因選舉係關於政權的變化，支持者難免會對有無「政治考量」各自解讀。惟判斷行為人是否違反該法律仍須依照刑事程序，不能恣意入人於罪。

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