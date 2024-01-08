日本7.6強震後「擠出新陸地」！專家曝原因：後續可能有溫泉湧出
日本石川縣能登半島在1月1日突發芮氏規模7.6大地震，後續甚至引發海嘯，共計造成126人死亡、210人失蹤，日本國土交通省國土地理院在震後調查報告，7.6大地震後，地殼往海洋的方向擠壓200公尺，石川當地85公里海岸線中，竟冒出240公頃的陸地，前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，這是「溫泉型地震」的第4階段過程，後續如果發現溫泉大量湧出，那餘震不斷的危機將能可以解除一部分。
記者張志浩／綜合報導
郭鎧紋表示，「溫泉型地震」是日本學者提出非常新興的名詞，引發地震的主因是地下水需要找到出路釋放能量，主要案例是1965年在長野縣發生連續2年的群震，後續發生地殼隆起，且出現新的溫泉區後才平靜下來，而本次能登半島地震也相當類似，北側沿岸中有85公里長的地區出現大片海床隆起，包括輪島市、皆月灣地表上升高度甚至有4公尺之多，台灣過去尚未有類似案例。
郭鎧紋說明，溫泉型地震包含5個階段：
1、地下水異常流動：地下水開始在較隱沒、深層的地殼中流出。
2、水入侵：地殼深度約30公里，上半部多是花崗岩，下半部多是玄武岩，由於花崗岩層的地震較多，深層的地下水就因為比重較輕的原因，會不斷入侵到裂縫中，嘗試跑到地表上。
3、群震發生：水不斷嘗試往地表移動，除則造成地殼較不穩定，也不斷累積並釋放能量，因此當地會頻繁出現地震，如能登半島從2020至2023就一直有地震出現。
4、地殼隆起：地殼往海洋的方向擠壓，地表出現新的陸地。
5、溫泉湧出：水終於找到出路來到地表，富含地殼中的各種元素，也會產生新的溫泉。
郭鎧紋表示，目前日本能登半島地震已經進入第4階段，前面的過程都依序著「溫泉型地震」的各階段進行，但究竟是否會有溫泉湧出值得關注，若有，則地震狀況將會平緩相當多，但若沒有，未來仍可能有較大的地震出現，「溫泉型地震」可以想像成人體長了膿皰，雖然會造成傷害，但另一部分也是在排毒。