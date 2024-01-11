▲「三伏貼」簡單改善過敏疾病！中醫副院：配合良好生活可改善８成！

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過敏的各種影響：張文馨副院長表示，過敏性疾病不單只是個會出現過敏症狀問題，也會對健康造成威脅，例如影響睡眠、注意力、學習能力、精神不濟等，也可能引起嗅覺異常、出現頭痛。抵抗力下降也會使病菌容易侵犯，增加中耳炎、鼻竇炎的機率。有些小朋友也會因鼻涕倒流、吞入腸胃而胃口不佳，面黃肌瘦、甚至是嘔吐。
全年都可能影響：值得注意的是，過敏可說是全年都會影響身體的疾病，除了民眾熟悉天冷、溫差大等各種使過敏加劇的因素外，像是天氣熱從戶外進入室內、消暑吃冰後也常見會開始出現打噴嚏、流鼻水、咳嗽、氣喘發作、皮膚搔癢等症狀，不論冬天或夏天，過敏體質都需盡早改善，建議可從調理體質、穴位按摩、保健飲食等日常習慣保養。
「三伏貼」簡單改善過敏疾病，配合良好生活可改善８成！
什麼是三伏貼？張文馨副院長指出，中醫調理過敏的其中一種方式就是使用「三伏貼」，是一種以中藥材服貼於相關穴位的小型貼布。
常見藥材：藥材主要以辛溫逐寒、芳香通竅、袪痰平喘的中藥為主，研磨成粉，以薑汁糊成約銅板大小的藥餅。中藥材可如細辛、辛夷、白芥子、桂枝等，也視各體質不同調配，例如澄觀中醫診所便特別針對每個人不同的寒熱虛實體質，選擇進口粉光參等藥材。
常見穴位：選擇的穴位主要在背部，包括定喘、風門、肺俞、脾俞、腎俞、天突等。
．定喘：背部中線，最突起的大椎穴，兩旁0.5寸。．風門：背部中線第2-3胸椎之間，往兩旁約1.5寸。．肺俞：背部中線第3-4胸椎之間，往兩旁約1.5寸。．脾俞：背部中線第11-12胸椎之間，往兩旁約1.5寸。．腎俞：背部中線第2-3腰椎之間，往兩旁約1.5寸。．天突：胸骨中央凹陷處。
可經由皮膚滲透到皮下刺激這些穴位，沿著經絡氣血循環達到病處，增強身體抗病能力、減少疾病發作頻率、以及症狀嚴重程度。
7-9月進行：三伏貼過去大多選在夏季的初伏、中伏、末伏三個時間點進行穴位服貼，不過氣節變化古今有異，現在只要把握「冬病夏治」的原理，在七至九月期間，每七至十天進行穴位敷貼，連續貼三到四次，便能鞏固療效。而症狀嚴重者則可貼到穩定為止。根據臨床報告，連續進行三年並依據中藥調理、生活調整，約8成的過敏性疾病可獲得改善。
適用族群：多數過敏性疾病雖然三年時間聽來較長，但方式相當簡便，對於害怕針刺的民眾而言是個不錯的選擇。適用對象可包括多數的過敏體質，包括氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、蕁麻疹、成人哮喘、老年性慢性支氣管炎、肺氣腫、容易感冒的反覆上呼吸道感染者等。
三伏貼使用注意事項，飲食切記清淡忌刺激！
有點皮膚症狀：三伏貼方式雖然簡單，不過也還是有需要注意的地方。張文馨副院長提醒，由於藥材辛溫，過程中皮膚可能出現微熱、搔癢、微刺感屬正常現象，可輕輕拍打該部位減輕不適。若不適持續，可提早去除藥布，並用乾淨的棉棒擦拭乾淨。
出現噁心、想吐：但若是出現噁心、想吐、暈眩等症狀，表示藥效已發揮作用，不宜再繼續。因此第一次使用時建議先貼一小時就好，以觀察是否有不適反應，若沒有不適，第二次開始可再貼至兩小時。
飲食、生活注意：敷貼的期間也盡量避免激烈運動，飲食方面記得多補充水分、勿喝冰水或生冷瓜果，飲食清淡、避免刺激性食物、也忌菸酒。
撕下貼布也要注意：撕下貼布時若怕感覺刺痛，可先沾水再撕，減輕疼痛。私下貼布之後可用溫水擦拭，但當日勿泡過熱或過冷的水，也不宜游泳。
切記避免使用不明草藥：也提醒，中藥材即便天然也不宜過量，並先經由中醫師診斷了解情況，再以最適合的藥材進行調理、遵照醫囑用藥為佳，避免私自購買不明草藥，更有利確保健康。
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