聚餐多、吃太晚！「咽喉逆流」擠滿門診　醫：保養喉嚨少喝氣泡水

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振興醫院耳鼻喉部主治醫師張智惠說，在門診常見喉嚨不適的患者，不少人反映喉頭有異物感，或總是感覺喉嚨有痰，於是習慣性清喉嚨或咳嗽，長期下來造成聲帶受傷，而經詳細問診與檢查後，發現其中許多是因為咽喉逆流造成這些症狀。
針對胃食道逆流與咽喉逆流的不同，張智惠說，前者是指胃的內容物回流至食道，常在夜間躺平睡覺時發生胸口灼熱、胸悶等症狀，但胃酸若逆流至咽喉部，則屬咽喉逆流，多在白天身體直立時產生不適，包含聲音沙啞、喉頭異物感、咳嗽，甚至蛀牙、牙周病、鼻竇炎與中耳炎等。
「咽喉逆流」恐聲帶受損、水腫、潰瘍
張智惠表示，當民眾咽喉不適時，應儘速至耳鼻喉科門診檢查，透過鼻咽內視鏡可詳細檢視咽喉部結構，包含聲帶及周遭黏膜情況，若有咽喉逆流，聲帶可能受損、水腫，甚至潰瘍，恐導致無法發聲。
對於咽喉逆流的治療，張智惠說，首先會建議病人改善飲食習慣及生活作息，包括避免刺激性的食物、少量多餐七分飽、控制體重、戒除宵夜、睡眠時將枕頭墊高等，並可搭配藥物治療，例如控制胃酸的制酸劑、幫助腸胃蠕動的藥物、喉嚨肌肉鬆弛劑等，相關不適症狀將能逐漸改善。
醫教保養喉嚨：少喝咖啡、氣泡水
此外，張智惠也建議，民眾平日應多保養咽喉健康，應少喝含咖啡因或含糖飲品，氣泡水也不宜，最好的飲料就是白開水，而若想服用喉糖、喉片、枇杷膏或蜂膠等，需注意添加物成分，且最好諮詢醫師後再用，同時應盡量減少清喉嚨、用力咳嗽等動作。
🟡咽喉逆流注意事項：
◼️避免刺激性的食物。
◼️少量多餐，吃到七分飽即可。
◼️要控制體重，因為過胖會增加腹部壓力，並惡化胃酸逆流症狀。
◼️不吃宵夜。
◼️睡覺時墊高枕頭。