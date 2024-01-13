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聚餐多、吃太晚！「咽喉逆流」擠滿門診　醫：保養喉嚨少喝氣泡水

▲適逢尾牙、過年期間常聚餐，若是飯局多、用餐急、吃得晚，再加上喝酒助興，容易造成咽喉逆流。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲適逢尾牙、過年期間常聚餐，若是飯局多、用餐急、吃得晚，再加上喝酒助興，容易造成咽喉逆流。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

家庭消費中心／綜合報導

現代人工作忙碌，生活步調快，常養成不良飲食習慣，對此醫師說， 包括用餐速度急促、應酬飯局多，再加上飲酒、用餐時間過晚等，都可能造成咽喉逆流，且近期尾牙、過年聚餐活動又一個接一個，民眾更需多加注意。

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習慣性清喉嚨、咳嗽　恐致聲帶受傷

振興醫院耳鼻喉部主治醫師張智惠說，在門診常見喉嚨不適的患者，不少人反映喉頭有異物感，或總是感覺喉嚨有痰，於是習慣性清喉嚨或咳嗽，長期下來造成聲帶受傷，而經詳細問診與檢查後，發現其中許多是因為咽喉逆流造成這些症狀。

針對胃食道逆流與咽喉逆流的不同，張智惠說，前者是指胃的內容物回流至食道，常在夜間躺平睡覺時發生胸口灼熱、胸悶等症狀，但胃酸若逆流至咽喉部，則屬咽喉逆流，多在白天身體直立時產生不適，包含聲音沙啞、喉頭異物感、咳嗽，甚至蛀牙、牙周病、鼻竇炎與中耳炎等。

▲連日低溫讓人咳嗽咳不停、喉嚨偏乾騷癢難耐，營養師林世航曝光「4大止咳食物」偏方，以食物緩解咳嗽情形，並提醒別碰「7大NG飲食禁忌」，防止誘發乾咳。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 Pixabay ）
▲不少患者覺得喉頭有異物感，或感覺喉嚨有痰，習慣性清喉嚨或咳嗽，長期恐害聲帶受傷。（示意圖／取自 Pixabay ）
「咽喉逆流」恐聲帶受損、水腫、潰瘍

張智惠表示，當民眾咽喉不適時，應儘速至耳鼻喉科門診檢查，透過鼻咽內視鏡可詳細檢視咽喉部結構，包含聲帶及周遭黏膜情況，若有咽喉逆流，聲帶可能受損、水腫，甚至潰瘍，恐導致無法發聲。

對於咽喉逆流的治療，張智惠說，首先會建議病人改善飲食習慣及生活作息，包括避免刺激性的食物、少量多餐七分飽、控制體重、戒除宵夜、睡眠時將枕頭墊高等，並可搭配藥物治療，例如控制胃酸的制酸劑、幫助腸胃蠕動的藥物、喉嚨肌肉鬆弛劑等，相關不適症狀將能逐漸改善。

醫教保養喉嚨：少喝咖啡、氣泡水

此外，張智惠也建議，民眾平日應多保養咽喉健康，應少喝含咖啡因或含糖飲品，氣泡水也不宜，最好的飲料就是白開水，而若想服用喉糖、喉片、枇杷膏或蜂膠等，需注意添加物成分，且最好諮詢醫師後再用，同時應盡量減少清喉嚨、用力咳嗽等動作。

▲來到池記，與大部分港式茶餐廳一樣，也有供應咖啡茶飲等。（圖／記者葉盛耀攝）
▲想保養喉嚨，醫師建議少喝含咖啡因或含糖的飲品，氣泡水也別喝太多。（圖／記者葉盛耀攝）
🟡咽喉逆流注意事項：

◼️避免刺激性的食物。

◼️少量多餐，吃到七分飽即可。

◼️要控制體重，因為過胖會增加腹部壓力，並惡化胃酸逆流症狀。

◼️不吃宵夜。

◼️睡覺時墊高枕頭。

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