「癌王」早期治療存活率9成！醫盼擴大公費篩檢資格

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然而，如果病程已經進入晚期，柯皓文表示，此時可能就不適合開刀治療，需要改採全身性治療策略，肺癌是目前找到最多驅動基因的癌別，可以先通過基因檢測確認是否可以進行標靶治療，若不適合，可以看看免疫治療是否適用，若還是不合適，還有化療可以用。
柯皓文指出，許多肺癌的新藥已經進入臨床試驗，其中不少都是與國外大廠合作，並在設計過程中評估過治療效果，對符合參與臨床試驗條件的患者來說，其實也是很好的選擇，目前肺癌早期的存活率可以達到9成，而晚期的存活率雖然較低，但也已經提高到13%以上。
不過，柯皓文提到，肺癌患者痊癒後，仍存在復發機率，第一期肺癌又可細分為1A與1B，1A的患者開完刀後，可能就能完全康復，僅有不到5%會復發，但1B的5年內復發比例有2成，因此手術後可能需要搭配術後化療、降低復發機率。
陳晉興進一步指出，目前國健署提供具有肺癌家族史、重度吸菸史者公費LDCT篩檢，藉此找出早期，若民眾在檢查中發現肺部有結節出現，也不用過度恐慌，如果是0.6公分以下的結節，一般來說是正常的，安心配合追蹤即可。
但如果是體積稍大的結節，陳晉興說，如果是0.6到0.8公分，就要稍微提高警覺，經過3到6個月的追蹤後，如果醫師判定正常，那回到2年一次定期LDCT篩檢就可以了，如果醫師研判出現異常、或是結節本身大小超過0.8公分，且看起來有惡性的疑慮，可能就要切片或手術確認。
陳晉興強調，癌症其實是老人病，隨著細胞變老、遺傳基因老化、出現癌症的機率也會提高，面對相關風險，從來沒有安全的時候，目前政府LDCT的公費年齡上限是74歲，在此年齡以上的民眾，若身體不錯，可以持續篩檢，但若身體本身狀況不好，可能確診了也沒有承受手術或治療的健康本錢，是否自費繼續篩檢可以自行評估。
目前政府經費有限，先針對部分高風險族群進行篩檢，但陳晉興說，若未來有機會，也希望能夠放寬家族史的判定範圍，從現行的二等親擴大到三等、四等親，甚至更大範圍，或是降低重度吸菸者的定義年數，從30年調整到25年，而他個人的最終願景是希望有全民普篩的機會。