賴清德勝選中國反應「異常冷淡」 分析：內部官員正重擬經濟制裁
台灣2024總統選舉落幕，民進黨候選人賴清德當選後，預計於5月20日接替卸任的總統蔡英文，台灣和中國之間的緊張關係如何轉變也引發外界關注。《路透社》報導指出，對於這名「麻煩製造者」賴清德勝選的結果，中國方面反應卻異常平淡，分析人士認為這是因為北京方面仍在試圖找出為何反對黨國民黨沒有勝選的原因，也無意打破數月以來美國與中國之間的微妙平衡。
國際中心楊智傑／綜合報導
民進黨總統候選人賴清德過去被中國當局多次標籤為「頑固台獨份子」、「麻煩製造者」，中國數月以來更定調這次大選是「戰爭或和平」的選擇，但在選後反應卻相對平淡，《路透社》引述多名學者分析報導指出，中國現在的反應相對溫和，與一方面是希望與美國保持平衡、另一方面也是正在檢討為何反對黨沒有當選、經濟制裁手段如何奏效。
文內提到，新加坡國立大學東亞研究所的資深研究員祁冬濤認為，北京希望美國能夠先「約束」賴清德，若做出中國無法接受的行為，才可能出手介入；中國蘇州大學教授高志凱則稱，北京對「台獨紅線」態度相當明確，「中國不會開第一槍，但中國也絕不會放任台獨活動人士在開了反和平的第一槍後，才回擊第二槍。」
華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）駐台北的研究員、政治學家宋文笛（Wen-Ti Sung）則稱，中國約3周前嘗試過經濟制裁，但沒有奏效，如今正在重新擬定調整這類制裁手段，用一種「能表達反對賴清德，又不會過度疏遠台灣社會」的方式傳遞訊息，同時內部官員可能也在檢討，儘管北京偏好的反對黨形成了立法院多數，但國民黨卻沒有選上總統。
分析指出，要北京去討好與台斷交的諾魯，是「唾手可得的結果」，而未來北京也可能持續利用各種反對派人士與團體，另外《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）面臨更多壓力的可能性也無法排除。