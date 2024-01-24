2024總統大選後北台首推預售案 低總「1388萬元」入主板橋蛋黃區
新北板橋蛋黃區危老重建新案+1！成軍4年的科達建築過往都在重劃區推案，進軍雙北都更危老重建市場，首發新案選在板橋捷運江子翠站，開價一坪85萬，主打最低「總價1388萬元」，就可入手蛋黃區的低總價小豪宅，總銷16億元，預計本周五（26）正式公開，早鳥享97折，約可再省41萬元。
記者徐銘穗/綜合報導
建案「科達琢真文化」位於文化路、雙十路，基地面積267坪，總戶數96戶，為地上14層、地下3層建築，規劃14~23坪，有1房、1+1房、2房格局，公設比34.88%，總銷16億元。
「我是幫自住客打工的建商。」科達建築董事長賴建程表示，自己是新莊聯邦菜市場舊公寓長大的孩子，科達建築築成立4年以來，幫助近600戶家庭圓家的夢想，在三重仁義、新莊塭仔圳自辦重劃區等推案，但近年雙北素地難求，2022年轉而進軍都更危老市場。
他指出，相比板橋捷運沿線都更新案動輒單價破百萬元、總價2000~3000萬元成交行情，本案主打最低總價1388萬元入手，最高價也只在2000萬出頭，吸引台北市、新板特區首購族目光，加上看好大選後房市穩定，「預估Q1可順利完銷。」