詹雅雯快看！巴金森一吃藥就吐有解　5旬婦「這手術」重獲新生

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57歲的龐小姐在53歲時確診巴金森氏病第3期，雖然有服藥控制病情，但也深受嚴重副作用所苦。她提到，當時完全動彈不得、吃了藥就想吐，幾乎所有日常作息都要依賴看護，毫無生活品質可言，後來丈夫一直勸說她做「腦深部電擊刺激術」，希望藉此改善病情。
龐小姐說，雖然當初的病況讓她很痛苦，但她在那時候其實很不想做手術，但丈夫一直勸她「賭一次」，最後決定進行手術，而術後的情況真的好很多，可以買菜、自己做吃的，大概半小時左右休息一下，就能繼續站著做事，也能自己織帽子、打毛衣。
曾冠穎提到，因為巴金森氏病的藥物造成的很多副作用，如嘔吐、食慾不良等帶來的不適與痛苦，會讓患者對藥物產生抗拒心理、沒有繼續吃藥的動力，通過「腦深部電擊刺激術」在腦部置入電極、藉著產生電流來控制調節腦內不正常活動訊息，達到運動症狀的控制，是目前治療巴金森氏病最有效的手術。
針對DBS手術，曾冠穎指出，手術前會先確認要放置電極的位置，而手術整體時間落在6小時左右，前40分鐘到1小時是在病人被麻醉的情況下、處理前置手術，包括把患者的頭皮打開、頭骨鋸開一個小洞等，後續多數時間都是在患者清醒情況下進行電量調整，並配合神經內科醫師判斷治療效果。
曾冠穎說，患者術後一週就能開啟刺激器出院、回到正常生活，前3到6個月建議每個月回診一次，後續口服藥物用量也能明顯減少，據國外文獻統計，DBS可以降低50至75%的藥物需求，且追蹤20年發現，異動症有75%可以受到控制，且特定條件下可獲得健保給付。