地震常在晚上出現！921、池上強震都深夜突襲 真實數據、原因曝
今（29）日花蓮縣萬榮鄉連續發生兩起地震，芮氏規模分別是5.2和4.9，中部地區相都有感，不少人在睡夢中驚醒，而回顧歷史，1999年921大地震、2016美濃強震、2018池上強震，近期台灣3大強震恰巧都是在深夜出現，就是只是巧合或有其它特殊因素？中央氣象署也提供數據並給予解答。
記者張志浩／綜合報導
氣象署地震測報中心表示，地震通常是斷層面上單位面積所承受的作用力不斷累積，超過上限時，斷層就會產生破裂，進而釋放能量並引發地震，因此要判斷地震數量的改變，需要釐清什麼因素會改變斷層的應力條件。
過去有科學研究發現，潮汐可能可以誘發地震，氣象署說明，「這是因為潮汐的週期性變化會影響地球的地表狀態，進而影響斷層上的應力變化。」但除了潮汐外，融雪、降雨、遠距地震甚至是工業活動都有可能改變地表的狀態，造成斷層的應力變化，所以許多因素都可能影響地震產生，不僅限於潮汐。
氣象署接著提到，若觀測1991年至2017年數據，芮氏規模5和6以上的地震數量，在夜晚與白天並無顯著差異的趨勢，但芮氏規模3以下的小地震在夜晚數量較多。其背後原因在於，「夜間人為噪音較小，儀器偵測能力提高，更容易找到小地震。」
氣象署總結，潮汐確實會觸發地震，但不限於晚上，因為白天也會有潮汐變化，同樣會改變斷層的應力條件。因此無法將「潮汐能觸發地震」與「夜晚地震數量多」劃上等號，提醒民眾，當深夜發生地震時，若還在被窩，務必盡速使用枕頭或棉被保護頭頸部，周遭一片漆黑時，也不要摸黑走動，以免被砸傷或跌倒，此外，盡量不要將床擺放在窗戶、容易倒塌的櫥櫃、家具旁，才能好好保護自己。