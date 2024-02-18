搶救台觀光2／台灣觀光價值輸給貶值？國旅觀光問題出在這

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資深媒體人野島剛分析日本人要離開台北旅遊時，會遇到時間和空間的兩大限制，他舉例：去南部不知道怎麼去；想去東海岸看海，不過買不到火車票，「導致有些日本遊客 第一次來台灣已經滿足了，就再也不來。以為『我已經享受了台灣』，有這樣的一個誤會吧！」
野島剛讚嘆台灣其實有很多元的魅力，但東部、離島和中南部，日本人都很少會去。他分析台灣人會去日本東京以外的城市觀光，是因為台灣有很多日本觀光的相關資訊，但在台灣花東「幾乎見不到日本人」，因此他建議除了解決交通問題，台灣還需要提供更多台北以外的旅遊資訊，給日本人多元旅遊商品選擇，也能增加再訪的動機。
針對旅遊資訊的語言隔閡，英語導遊逸蘋認為除了交通資訊外，台灣的夜市也需要多增加英文標示。她分享有外國人曾為了夜市障礙找上她「他們算是很熟練的背包客，也知道台南的夜市很有名，他們找我的時候就要求只要帶他們去逛夜市就好，景點都不用。」
連美國在台協會（AIT）主席推薦的夜市，當逸蘋帶外國旅客去嘗試知名的十全排骨湯等美食時，也不見有英文標示。她的客人讚嘆「很感謝有中英文導遊陪同」，逸蘋解釋，外國旅客的困擾是如果食物沒有標示，他們不敢確定吃到的東西是什麽。
問題二：台灣品牌印象不明
走在觀光客必經的台北捷運裡，觀光署強打的台灣形象廣告，主要是天燈和101大樓，但外國人聽到台灣這個地名，似乎還沒有鮮明的第一印象。
因為台灣的好山好水而長居台東的李小飛（Asher Leiss）分享，就算以自己住了12年作為吸引親朋好友來玩的理由，還是無法讓他們想來台灣。「他們會說『可以約在菲律賓或泰國見面嗎』，不是他們不相信我，是他們腦中沒有台灣是值得造訪的品牌印象」，小飛舉例大家想到泰國或菲律賓時，會馬上有沙灘或自己躺在沙灘椅上喝調酒的畫面，但對大多外國人來說，台灣沒有完整的旅遊概念。
對此，投身旅宿業超過30年的老爺酒店集團執行長沈方正也有感而發，「我們要用外國人的視野來思考，或者你要去問外國人，而不是說我們覺得哪裡好，是要問台灣哪裡對外國人來說有吸引力，我覺得那個是最重要的。」
問題三：景點規劃、旅遊配套不便
從事旅行社線控（安排旅遊線路）10年的陳小姐認為，台灣在景點豐富度和旅遊行程的規劃配套都相對不足。她以日本為例，因為商店集中加上街道經過整體規劃，所以精緻度高，會有「每個轉角都是景點」的感覺。而台灣景點跟景點之間相對分散，加上大眾交通接駁不多，台北以外的地方要叫計程車都不一定有，旅客只有租車才能流暢的走完行程。
在旅遊行程配套上，陳小姐以日本為例，「日本會出很多鐵路、新幹線的一日周遊券，出車站也有販賣一日遊或半日遊的行程」，反觀台灣，雖然台鐵有少數的一日周遊券，但更多時候是遊客出了車站，沒有深入當地的套裝行程能彈性接駁。
由此可見，台灣不僅要補強外語的旅遊、飲食資訊，滿足所有外國旅客外，也要包裝更多國旅亮點吸引旅客再訪，並在亮點中安排景點間的交通接駁。不過要找出台灣品牌印象並加以推廣，恐怕需要更高層級規劃協調。
沈方正提出台灣可參考德國慕尼黑啤酒節和西班牙的奔牛節，以國際化思維規劃國內知名的節慶或活動，以此在國際上建立台灣旅遊IP（指商業品牌形象）。他以每年參觀人次破千萬的台灣燈會為例，建議「去設定這個活動的國際指標，從宣傳面，從資料，從參觀人次去思考，對國外的旅客有沒有吸引力？地點方不方便？可以帶動什麽樣的產值？什麽樣的產業可以共同來加入？我想這個長期做下來，本身就是一個IP」。