道安基本法上路、仍近3千人死亡　民團盼速審「行人安全條例」

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳愷寧認為，政府應全面檢討道路工程設計、交通教育及落實執法，制定更有效的政策，以降低全國交通死亡人數。如違規記點制度在去年11月部分修法暫緩，且執法密度低下，又無任何配套措施及道路改善期程之設計，違規停車造成道路多起嚴重事故，政府應「全面檢討記點制度」，以改善道路違規易造成事故的問題；汽車「隔熱紙應納管」，可參考日本、英國、聯合國等規定，規範隔熱紙常規透光度，不得小於70%，限制側的前擋、駕駛、副駕駛側、後擋，避免駕駛視線不良，易造成事故。
陳愷寧提到，道路應「全面禁用爆閃燈」，避免駕駛被迫暴露在更高風險的道路環境之中，造成弱勢用路人的危害，且爆閃燈的設置在台灣並無任何法源依據，政府應改善危險道路之工程號誌設計，不應隨意濫設爆閃燈便宜行事、本末倒置；民間與主管機關的定期會議，應更多地「納入民間團體參與」，並設計妥善的遴選機制，避免交通部只找相關利益團體，無法真正地溝通。
行人零死亡推動聯盟要求內政部國土管理署，應在本會期提出《行人交通安全設施條例》草案，並且送到行政院會通過，讓院版的草案儘速送交立法院審理，交通委員會、內政委員會的法案實質討論跟審查得以儘速啟動，並呼籲新國會，3大黨皆應全力支持《行人交通安全設施條例》作為優先法案，儘早落實「零死亡願景」（Vison Zero）。
聯盟針對草案的建議有4大點，「台灣道路應全面落實人行道」，8米上的馬路應有「實體人行道」設計，8米下可設「標線型人行道並設路緣石」作為過渡用之設計；過窄巷道無法設計專用空間，可做人車共用而行人路權較高的設計，確保行人在所有空間都有路可走。
應明定人行道基本規範，「人行道障礙物排除且不得作為他用」，避免地方政府因地制，造出根本無法行走的人行道。應訂定人行道「材質」、「防滑係數」等基本規範，並規劃「道路設施位置」保留避讓空間，以利身障者通行，且行人空間不得作為其他用途，如在人行道上劃設「機車停車格」，或讓機車進入行人空間，徒增危險。
道路工程施工養護時，考量行人的各式樣態，包含使用娃娃車、輪椅者等，應明定通用設計內容，規範「臨時人行空間」，保障各式用路人的通行需求。
「騎樓專案應明確」，草案第12條中，規劃將「騎樓、私有土地」認定為公眾空間設置「行人專區」，但聯盟認為，騎樓現階段的確負擔部分的行人空間，但仍應在「路側」建設實體人行道，而非在「路外」讓私有土地擔任公共空間的角色。