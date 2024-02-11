疾管署特有！「防疫醫師」在做什麼？現役現身大解密

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疾管署每週例行記者會中、一定會有一位「防疫醫師」出席，擔任病例解說、衛教宣導的重要角色，不少民眾知道，現任副署長、被稱為「國民女婿」的羅一鈞也曾經做過這個職位，不過實際上這個工作到底是在做什麼，大家恐怕不是很明白，甚至覺得這個職稱自帶神秘感，特別激起人的好奇心。
林詠青特別在年前接受媒體聯訪，為民眾解密「防疫醫師」的日常與工作特色。林詠青說，「防疫醫師」也是隸屬於疾管署的公務人員、性質屬於事務官，但依循的並非《公務員任用法》，而是《醫事人員人事條例》，職等則是走「師」字，即師三級、師二級、師一級等，一般作息與公務人員無異，只是遇到特殊的疾病事件時，會需要分配值班。
📍4大業務包山包海
林詠青解釋，防疫醫師的主要工作是在傳染病群聚事件發生時、協助地方衛生主管機關執行調查工作，不過一般是在個案數超過50人、有死亡個案、或是可能產生重大輿情效應時才會出動，不是每一案都會參與，比如先前的新北市食腦變形蟲致死案、大溪肉毒桿菌中毒案等，都有防疫醫師深入調查。
除了第一線的疫調協助，林詠青說，防疫醫師同時也是防疫相關傳染病的診治指引的制定、編修者，平時也要對地方回報的傳染病重症、死亡病例進行審查，確認是否符合病例定義，也要處理各醫療院所的用藥申請，尤其是疾管署所製作的戰備用藥，因為用量很少、只有疾管署會準備。
此外，林詠青提到，防疫醫師同時也會進行公共衛生研究，參與國際交流會議或行動，再來就是輔助發言人做疾病風險溝通，也會在重大疫情出現時，受邀到電視台或廣播來做說明與政策宣導。
📍組成人員超多樣
林詠青說，防疫醫師不需要像一般的醫師一樣、直接面對病人，工作內容也以公共衛生為主，但現在的團隊成員大多還是經過臨床專科訓練後才加入，來自感染科、家醫科、心臟科、急診、病理科的夥伴都有，且除了對公衛有熱情外，但大多都「興趣多元」，
對於目前防疫醫師成員的特性，林詠青舉例，他本人除了關注公衛、防疫議題外，也對公衛的「法律」有興趣，所以可以在傳染病防治法律方面多做些協助，先前《傳染病防治法》修法就有他的參與，團隊也有夥伴因爲擅長做醫學資訊，所以參與了疫情監測系統監製、聊天機器人設計、AI運用等。
📍防疫醫師入職先訓練2年
林詠青說，如果有醫師想轉戰公衛領域、從疾病防治的角度來拯救更多人的生命，防疫醫師是個不錯的選擇，疾管署每年通常會釋出2到3個名額、讓新血有機會加入團隊，入職後會先有為期2年的衛生調查訓練班，在署本部訓練後，也會分配到疾管署在各地的區管中心，期間需要完成監測系統、疫情調查研究各一項。
至於大家為何有時會在記者會中看到生面孔的防疫醫師，有時候又是林詠青一人solo好幾週？林詠青笑說，因為在署本部的課程中，有一部分的訓練就是媒體與公眾溝通，所以也會安排新人防疫醫師來記者會練習一下，不過要不要一直出現在記者會中，就看個人後續意願了。
📍哪些人適合加入防疫醫師？
林詠青說，如果想加入疾管署的防疫醫師團隊，不見得需要通過臨床訓練，但普遍來說，很多學生剛畢業、還沒有確定自己的志向，所以還是會先接受完住院醫師訓練後再想下一步，對於未來爭取防疫醫師的職位會是加分項目，且如果想要繼續參與臨床工作，防疫醫師還是可以支援教學門診的。
對於防疫醫師與臨床醫師的差異，林詠青解釋，如果把患者出現的過程形容為河流，臨床醫師在下游打撈在上游溺水、順流飄下的人，防疫醫師的工作則是往上游走，看看能不能做些什麼、不要再讓更多人溺水。
因此，林詠青說，如果剛畢業的醫學生、或是正在尋找新機會的醫師們，想要多做一些對人、對群體、對社區有幫助的事，對於公衛領域有興趣也有熱情，疾管署防疫醫師團隊歡迎所有有想法、有抱負的夥伴。