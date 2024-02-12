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2024過年遊樂園優惠一覽！屬龍免費玩3大樂園　80元拚2萬元住宿券

▲今年生肖屬龍者，在過年期間能免費玩六福村、兒童新樂園、遠雄海洋公園。（圖／翻攝自六福村臉書）
▲今年生肖屬龍者，在過年期間能免費玩六福村、兒童新樂園、遠雄海洋公園。（圖／翻攝自六福村臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

離春節假期結束加上今天還有3天，不妨出遊到全家大小適合共遊的遊樂園，為了迎接2024新年春節期間，樂園狂推壽星優惠、生肖優惠等。像是生肖屬龍的人，到兒童新樂園、遠雄海洋公園、六福村都能免費入園。花蓮遠雄海洋於2月14日前推出限量紅包抽抽樂活動，80元即可抽一次，最大獎是價值2萬4,000元的藍鯨艙住宿券(平日)。而劍湖山世界則是於園內消費，有機會抽中日本來回機票。

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📍兒童新樂園
「龍年旺財 龍吼禮旺」新春活動到今日2月12(初三)是最後一天，「生肖屬龍」遊客免費入園優惠。並於2月13日延長營運時間至晚上8點，下午4點後入園，享120元購券暢玩。另有「『龍』吼禮旺」活動，遊客於售票窗口購買「一日樂FUN券」2張，即可免費兌換「春節福袋」1份，內有驚喜好物等著大家，每日限量588份，送完為止。

▲生肖屬龍的，在過年期間去兒童新樂園能免費，另外，購買兩張一日樂Fun券，可兌換春節禮袋，限量588份。（圖／翻攝自兒童新樂園臉書）
▲生肖屬龍的，在過年期間去兒童新樂園能免費，另外，購買兩張一日樂Fun券，可兌換春節禮袋，限量588份。（圖／翻攝自兒童新樂園臉書）
📍遠雄海洋公園
推出「尋找龍的傳人」，即日起到2月14日只要生肖屬龍，即可享免費暢遊園區。此外，新春過年加碼「吉祥物發紅包」活動，每日早上開園，由吉祥物來發限時限量紅包給入園遊客。另外，2月14日前，還推出限量紅包抽抽樂活動，80元即可抽一次、150元可以抽兩張（抽完為止），最大獎是價值2萬4,000元的藍鯨艙住宿券(平日)、雙人年票等大獎。

▲遠雄海洋公園推出2月14日前有限量紅包抽抽樂活動，80元即可抽一次，最大獎是價值2萬4,000元的藍鯨艙住宿券。（圖／Klook提供）
▲遠雄海洋公園推出2月14日前有限量紅包抽抽樂活動，80元即可抽一次，最大獎是價值2萬4,000元的藍鯨艙住宿券。（圖／Klook提供）
📍劍湖山世界
自即日起至2月18止，推出12歲以下兒童，只要搭配1人購買799元優惠門票，兒童即可享免費入園優惠；在樂園現場購票、園內消費、入住劍湖山渡假大飯店等，有機會抽中日本來回機票。

也有全日暢玩799元優惠票(原價999元/人)自開園起販售，午後599元票券販售時間為13:00起。也有期間限定星光優惠，15:00後特價399元。

▲劍湖山世界自即日起至2月18止，推出12歲以下兒童，只要搭配1人購買799元優惠門票，兒童即可享免費入園優惠。（圖／翻攝自劍湖山世界臉書）
▲劍湖山世界自即日起至2月18止，推出12歲以下兒童，只要搭配1人購買799元優惠門票，兒童即可享免費入園優惠。（圖／翻攝自劍湖山世界臉書）
📍六福村
即日起至2月14日，推出「未滿6歲以下＆生肖屬龍免費」活動，生肖屬龍搭配出示證件，6歲以下學童需出示健保卡或戶口名簿。2月18日前，還有大專院校學生出示學生證件，每人享優惠價699元。

📍九族文化村
2024九族櫻花祭活動中的「春節櫻花季」從即日起至3月10日，期間購票入園，全票900元、學生票800元、兒童票700元、博幼票450元。

📍麗寶樂園渡假區
即日起至2月14日，「未滿12歲之兒童」入園只要199元，就能暢玩探索世界及「熊大的麗寶小鎮」，須出示健保卡正本驗證。另外，2月10日起至2月13日，下午16:00過後有「雙人月光票499元」優惠，兩人須同時入場。

▲麗寶樂園渡假區即日起至2月14日，「未滿12歲之兒童」入園只要199元。（圖／麗寶提供）
▲麗寶樂園渡假區即日起至2月14日，「未滿12歲之兒童」入園只要199元。（圖／麗寶提供）
📍小叮噹科學主題園區
今年春節假期期間推出「尋龍探險記」，有一系列趣味探險活動，初三起免費精彩科學極凍實驗秀，初四是火龍傳奇的探險故事免費分享，初五免費參加爬蟲萌龍大集合壓軸出場，還有趣味又好玩的八方緣活動&美食市集。

📍義大遊樂世界
義大遊樂世界推出「龍來義大」優惠，即日起 至2月14日，雙人只要1188元。

另有「逛Outlet玩樂園」優惠，即日起至2月14日止，憑義大世界購物廣場當日消費發票或明細(1張發票或明細限購1張)，即可享義大遊樂世界劇院票或星光票199元，星光票為每周六16:30開放售票及入園。提醒Outlet內多處無參加此次活動，包含國賓影城、麥當勞、快樂100遊樂館等。

▲義大遊樂世界推出「龍來義大」優惠，即日起 至2月14日，雙人只要 1188 元。（圖／翻攝自義大世界臉書）
▲義大遊樂世界推出「龍來義大」優惠，即日起 至2月14日，雙人只要 1188 元。（圖／翻攝自義大世界臉書）

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