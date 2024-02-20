本土麻疹首例現蹤！潛伏期達2週　症狀、感染途徑、疫苗預約整理

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張科說明，若罹患麻疹，最常出現的症狀就是咳嗽、流鼻水、眼結膜發炎、發燒、紅疹等，少部分人會因細菌或病毒重覆感染，併發腦炎、肺炎形成重症，可能影響智力甚至死亡；治療上只要透過臨床藥物搭配自主健康管理，18天左右就能痊癒，重症患者需採「住院」或「支持療法」等治療手段。
🟡麻疹傳染途徑
張科指出，麻疹最令人擔憂的就是傳染力極強，麻疹可透過「飛沫」和「空氣」傳染，飛沫包含病人打噴嚏、咳嗽，近距離1至2公尺的範圍，而空氣傳染則包含打噴嚏後殘留的氣溶膠、氣膠等更小的顆粒會散佈在空氣中，擁有1傳8、1傳10的能力，且相比於流感只有飛沫傳染，戴一般口罩即可預防，擁有空氣傳染途徑的麻疹，需要戴 N95 口罩才能完美防禦。
張科也補充，麻疹傳染力最強的時間為「剛開始感染的第一天」和「發燒後5天」，麻疹通常有10天至2週的潛伏期。
🟡麻疹疫苗、預防方式
張科提及，麻疹最好的預防方式還是施打「MMR 疫苗」，目前政府有提供「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種一劑公費 MMR 疫苗，台灣人基本上都有接種過，但仍要提醒孩童、長者以及「常出國、接觸多種人」的族群，包括旅遊業、外商、航空業等民眾，應追加施打。
此外，麻疹若出現大流行，民眾就要儘量避免出入人潮擁擠的公共場所，外出應配戴口罩、勤洗手，避免以手碰觸口鼻等黏膜處。
🟡麻疹確診、和患者接觸怎麼辦
新竹市衛生局說明，在確認自己與確診者最後一次接觸日「+18天」，就是「自主健康監測期」，健康監測期間若沒有任何不舒服，可正常生活，但應避免出入公共場所並儘量戴口罩， 若出現咳嗽、結膜炎、口內不規則斑點等，請勿自行就醫，要盡速與衛生單位聯繫，另外，監測期間避免接觸小於1歲嬰兒、未接種MMR疫苗的幼童、孕婦與免疫不全病人。
🟡麻疹、德國麻疹差別
張科表示，相較於麻疹，德國麻疹整體殺傷力更強，但德國麻疹是以飛沫傳染為主，潛伏期平均達14至17天，主要症狀為發燒、頭痛、結膜炎、全身無力，德國麻疹主要對孕婦的影響最大，會直接影響胎兒發育，臉部及頸部會出現疹，1到3天後會往下擴散，並慢慢消退，疹子大約維持3天左右，所以在臨床上又稱為「3日疹」。