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本土麻疹首例現蹤！潛伏期達2週　症狀、感染途徑、疫苗預約整理

▲國內今年首例麻疹本土病例出現，醫師提醒，麻疹症狀包含發燒、咳嗽等，潛伏期可達10至14天，且傳染力極強。（示意圖／記者陳明中攝）
▲國內今年首例麻疹本土病例出現，醫師提醒，麻疹症狀包含發燒、咳嗽等，潛伏期可達10至14天，且傳染力極強。（示意圖／記者陳明中攝）

記者張志浩／綜合報導

「麻疹」悄悄入侵台灣，國內今年首例麻疹本土病例出現在新竹，為北部30多歲男性，2月11日下午2點至3點半曾到竹北市藏壽司用餐；而麻疹目前在台灣被列為「第二類傳染病」，高雄市立小港醫院感染內科主治醫師張科指出，麻疹「傳染力極強、但重症率不高」，潛伏期可達10至14天，最好的預防方式仍是打疫苗、避免出入人潮擁擠的地方

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🟡麻疹症狀

張科說明，若罹患麻疹，最常出現的症狀就是咳嗽、流鼻水、眼結膜發炎、發燒、紅疹等，少部分人會因細菌或病毒重覆感染，併發腦炎、肺炎形成重症，可能影響智力甚至死亡；治療上只要透過臨床藥物搭配自主健康管理，18天左右就能痊癒，重症患者需採「住院」或「支持療法」等治療手段。

▲黃立民醫師昨日示警，台大醫院黴漿菌陽性個案正在持續增加中，且台灣還有2大不利因素，再加上免疫負債影響，未來1至2個月內黴漿菌疫情流行起來的可能性相當高。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲麻疹，最常出現的症狀就是咳嗽、流鼻水、眼結膜發炎、發燒、紅疹等，傳染力極強、但重症率不高。（示意圖／翻攝自Pixabay）
🟡麻疹傳染途徑

張科指出，麻疹最令人擔憂的就是傳染力極強，麻疹可透過「飛沫」和「空氣」傳染，飛沫包含病人打噴嚏、咳嗽，近距離1至2公尺的範圍，而空氣傳染則包含打噴嚏後殘留的氣溶膠、氣膠等更小的顆粒會散佈在空氣中，擁有1傳8、1傳10的能力，且相比於流感只有飛沫傳染，戴一般口罩即可預防，擁有空氣傳染途徑的麻疹，需要戴 N95 口罩才能完美防禦。

張科也補充，麻疹傳染力最強的時間為「剛開始感染的第一天」和「發燒後5天」，麻疹通常有10天至2週的潛伏期。

▲（圖／記者張嘉哲攝）
▲麻疹不僅能透過飛沫傳染，還有空氣喘染能力，一般口罩難以阻擋。（圖／記者張嘉哲攝）
🟡麻疹疫苗、預防方式

張科提及，麻疹最好的預防方式還是施打「MMR 疫苗」，目前政府有提供「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種一劑公費 MMR 疫苗，台灣人基本上都有接種過，但仍要提醒孩童、長者以及「常出國、接觸多種人」的族群，包括旅遊業、外商、航空業等民眾，應追加施打。

此外，麻疹若出現大流行，民眾就要儘量避免出入人潮擁擠的公共場所，外出應配戴口罩、勤洗手，避免以手碰觸口鼻等黏膜處。

▲中市校園流感疫苗，學生、教職員在校接種無高端(圖／市政府提供2023.10.26)
▲醫師提醒，麻疹最好的預防方式還是「施打疫苗」，尤其孩童、長者等特別要小心。（示意圖／NOWnews資料照)
🟡麻疹確診、和患者接觸怎麼辦

新竹市衛生局說明，在確認自己與確診者最後一次接觸日「+18天」，就是「自主健康監測期」，健康監測期間若沒有任何不舒服，可正常生活，但應避免出入公共場所並儘量戴口罩， 若出現咳嗽、結膜炎、口內不規則斑點等，請勿自行就醫，要盡速與衛生單位聯繫，另外，監測期間避免接觸小於1歲嬰兒、未接種MMR疫苗的幼童、孕婦與免疫不全病人。

▲和麻疹患者接觸，需進行自主健康監測18天。（圖取自新竹市衛生局臉書）
▲和麻疹患者接觸，需進行自主健康監測18天。（圖取自新竹市衛生局臉書）
🟡麻疹、德國麻疹差別

張科表示，相較於麻疹，德國麻疹整體殺傷力更強，但德國麻疹是以飛沫傳染為主，潛伏期平均達14至17天，主要症狀為發燒、頭痛、結膜炎、全身無力，德國麻疹主要對孕婦的影響最大，會直接影響胎兒發育，臉部及頸部會出現疹，1到3天後會往下擴散，並慢慢消退，疹子大約維持3天左右，所以在臨床上又稱為「3日疹」。

今年首例本土麻疹！曾去竹北藏壽司　足跡重疊者自主健康管理18天

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