引進印度移工內幕！許銘春：印度主動　我曾找孟加拉、緬甸被阻撓

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許銘春說，台灣從2004年開放引進蒙古移工後，就未再增加新的移工來源國，且當時雙方文化、工作上都不適應，引進狀況不理想，也就終止了，也就是說，台灣20年來都沒有增加新的移工來源國，一直維持印尼、菲律賓、泰國、越南等4國，但近年來，社會各界、朝野政黨其實都很期待勞動部開發新的來源國，這已經是社會共識，「朝野立委都一直在問我這個問題」。
許銘春提到，大約是在2020年，印度台北協會拜訪她，就有表達想與台灣勞務合作的意願，可以說是印度方主動說要合作、簽署。她透露，勞動部一直都有在接洽新的移工來源國，包括緬甸、柬埔寨、孟加拉都有去談過，但都遇到雙方條件不適合的困境，最常見是受中國地緣政治影響，這些國家不是意願不強，就是受到阻撓。
許銘春說，印度方主動表達合作意願，勞動部也看到印度移工素質很好、工作穩定度高等特質，且全世界印度移工高達1800萬人，德國、中東、新加坡都有引進，日本也在2023年簽署MOU、韓國正在洽簽中，顯示印度移工在全世界廣受歡迎，主要是他們在製造業、營造業、家事移工、農業移工都做得非常好，項目很多元。
至於簽了MOU之後到真正引進印度移工要多久？許銘春說，其實要一年半載，MOU簽了後還要開工作層級會議，實質討論引進行業、數量、語言條件、來源地區等。
至於是引進哪一地區？到哪些產業？許銘春表示，外交部有幫忙評估，一開始會先引進印度東北的勞工，因為膚色、飲食習慣、大多為基督教，都跟台灣比較相近，加上製造業、營造業及農業都是他們的強項。
另外，許銘春說，MOU有明訂，未來引進人數、來源地區都由台灣決定，數量上一開始不會太多，畢竟是第一次合作，希望雙方能互相適應，所以剛開始會小規模引進，確切的人數還要經過工作層級會議，邀集經濟部（製造業）、農業部（農業）、衛福部（家庭看護工）、內政部（營造業）等部會來開會討論，才知道各產業還缺多少人。
許銘春指出，引進新來源國其實可以降低過去倚賴4國的風險，現在台灣75萬移工中，印尼佔36%，大多是家庭看護工，越南佔35%，大部分在製造業，萬一停止引進，會造成很大的困擾，所以必須分散風險，同時也讓雇主多一個選擇。
對於引進印度勞工，是否衝擊本國勞工就業？許銘春回應，即使是現行已經開放移工的行業，也有要求先招募本國勞工，招聘不到，才能申請移工，亦即，移工是填補本國人力缺口不足，對國人的就業不會有衝擊，她強調，「本國優先，移工是補充原則，對台灣原來的就業不會受影響。」