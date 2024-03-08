縮短陸配入籍年限／陸配依親家屬衝擊健保？陳秀熙揭3大危機

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對於相關措施對於健保的可能影響，陳秀熙指出，近幾年從學校招生就能發現，外國學生來台的一大誘因，其實就是可以參加全民健保，同樣的道理也適用在陸配家屬上，如果放寬了陸配取得我國國籍的年限，未來是不是也會對依親相關規範做出調整，這是需要注意的一點。
陳秀熙說，降低陸配取得我國國籍的門檻，其實對健保來說存在「讓需求創造需求」的風險，保險中有「逆選擇」的概念，部分通過依親關係來台灣的陸配親屬，可能是因為急著想要使用醫療資源，也因此反而把病況比較嚴重的患者吸引過來，對於醫院來說，能否負擔恐怕要畫上問號。此外，就現況來說，台灣的醫療需求已經非常高，在新冠肺炎疫情後還存在嚴重的缺工問題，三班護病比的新制也可能進一步導致醫院關床因應，且健保本身體質不佳，再納入新的需求時，需要更仔細的考慮，如果不先解決眼前的問題、就引入新的風險，是比較令人擔心的。
陳秀熙強調，雖然每年通過依親來台的人數僅限60人，也讓未來相關國籍措施調整的衝擊可能比較小，「但這是雞生蛋、蛋生雞的問題，來多少人就看親屬關係怎麼認定」，如果要評估相關措施的可能性，應該先了解以往來台的依親家屬是什麼年齡層、有多少量、需求是什麼。
如果帶來的都是比較嚴重的個案，陳秀熙擔憂，屆時台灣的醫院恐怕會受不了這樣的醫療需求，且保險逆選擇、道德危害的風險也需要非常注意，不過民眾就醫權利是否會被排擠，「可能不至於影響這麼大。」