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香港也有印度移工！「雲上的童書」助新二代學中文　台灣可借鑑

▲ 香港非營利組織致力於幫助少數族裔融入社會。（圖／Rolling Books提供）
▲ 香港非營利組織致力於幫助少數族裔融入社會。（圖／Rolling Books提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

台灣在2月16日與印度簽署完成合作備忘錄（MOU）簽署，並在近期開始擬定細節。儘管民間正反意見不一，不過與台灣社會組成相似的香港，早已開放印度移工前來工作。而獲得香港社創基金會贊助的「滾動知識車（Rolling Books）」致力於協助移工、新住民的孩子學習中文，讓他們能夠融入當地社會。

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目前香港約有近40萬名外籍家事工，主要來自菲律賓、印尼、孟加拉、尼泊爾和印度，並有少數族裔群居，主要來自印度、尼泊爾、歐美人等等，部份少數族裔對於華語或廣東話較為陌生，遲遲無法融入香港社會。非營利組織「滾動知識車」於2018年獲社創基金資助推行原型項目，並獲得初步的成功。

今年團隊計劃推出一項新項目，利用講述繪本故事及線上通訊來支援少數族裔學生學習中文，一班經過培訓的講故事義工將以粵語講述繪本故事，並教導少數族裔兒童書寫中文字。團隊亦會製作線上短片和練習工作紙，幫助少數族裔兒童在家中練習中文。短片會附設烏爾都語或尼泊爾語錄音，協助少數族裔兒童理解和學習。

▲ 「滾動知識車（Rolling Books）」致力於協助移工、新住民的孩子學習中文。（圖／Rolling Books提供）
▲ 「滾動知識車（Rolling Books）」致力於協助移工、新住民的孩子學習中文。（圖／Rolling Books提供）
此項目第一批學生為30名居住在香港長沙灣海麗邨的少數族裔學生，主要為幼稚園高班至小學四年級學生，提供每週一次的一對一的輔導。每名少數族裔兒童將獲配對一名義工，通過WhatsApp視象通話，他們每週進行至少30分鐘交流。義工會跟進兒童於短片學習上的進度，在工作紙練習提供意見，及當他們做中文功課遇上困難時提供支援。項目亦鼓勵少數族裔兒童的家庭成員參與項目，一起學習中文。

此外，項目會招募70名來自其他地區的少數族裔兒童，收看義工於Facebook直播或YouTube的講故事短片。項目會幫助少數族裔兒童提高中文水平及增強他們向其他人說話的信心。

除了香港，以華人為主要族群的國家新加坡，也逐漸增加印度移工的數量。《日經亞洲（Nikkei Asia）》報導，新加坡正在擴大移工的隊伍，以支撐人手不足的服務業，其中就納入印度的移工。他們將可以在新加坡獲得9個職業的工作許可，包括飯店客房清潔工與行李員。

如今台灣與印度已簽訂備忘錄，台灣或許可以參考香港、新加坡的經驗，結合政府與民間的力量，改善和建立更多配套措施，讓大眾更加認識來自印度或其他國家的移工文化。

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