虐童案社工遭帶走　洪申翰怒：搞上銬遊街畫面刺激仇視和對立

沒有人照顧孩子為了虐童！專家籲給24小時保母喘息服務、心理支持

▲對於惡保母虐童致死案，有專家指出，預防比謾罵更重要，呼籲給24小時保母喘息服務及心理支持。（示意圖／取自pixabay）
▲對於惡保母虐童致死案，有專家指出，預防比謾罵更重要，呼籲給24小時保母喘息服務及心理支持。（示意圖／取自pixabay）

記者李琦瑋／台北報導

近期北市爆出一名男童剴剴（化名）經社會局、兒福聯盟安置後，卻遭保母姐妹虐待致死，保母被爆出，要不是為了錢，根本就不想照顧剴剴，引起社會憤怒。全國教保產業工會理事楊秀彥接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，「沒有人想要照顧孩子，是打算要去虐他的啦」，都是很多問題慢慢累積，才引爆的狀況，呼籲事發後，除了輔導、究責，預防更重要，政府應給這些接收緊急安置、24小時全年無休的保母，喘息服務及心理支持。

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據悉，剴剴出生後從未見過親生父親，母親則因通緝身份入監服刑，將男童交給外婆撫養，但外婆沒有撫養能力，再加上生母想找人領養小孩，才會通過新北市社會局，媒介兒福聯盟安置辦理出養，不料就在等待出養期間，被兒盟合作的保母虐待致死。

據媒體報導，保母在訊問時，被問及為何要對孩子下毒手？她回應，別人的父母都會來巴結，不過，男童沒有爸媽，所以沒人巴結她，一看到男童就想揍，直呼，「要不是為了『孫中山』」，根本不想照顧。

許多人聽到保母的說法，感到非常憤怒，也質疑透過兒盟找到的合格保母，怎麼還會虐童？楊秀彥說，所有的證照制度，都無法保證進入職場都能落實，就像考到駕照也會有人違規。

兒盟董事長林志嘉昨天提到，兒盟是依法找到台北市合法登記的保母來照顧，查核發現無不良紀錄，基於該名保母之前是幼兒園老師，去年第一次與她合作，把孩子照顧的不錯，一切都符合標準，因此才會再次合作，沒想到會發生虐童案，「第一時間得知，感到極度驚嚇」。

楊秀彥直指，最大的問題就是政府把托育服務變成管理制度，風險會變得很大，因為這是照顧兒童的工作，不管在情緒、專業、職業倫理上，都很需要被支持，政府除了培訓外，應該還要提供足夠的支持，她知道居托中心和這些保母，有個協力圈機制，但很多都是聯誼性質、在做技術的培訓，而缺乏心理層面、情緒上的支持機制。

楊秀彥提到，再來是個人私心問題，法規明定24小時的個案，保母一次可以收2個，但有的人能力有限，帶不來，卻還是硬要接，但這些緊急安置的個案，不像一般收托，有家長能帶回家，而是需要24小時、全年無休的照顧，長期累積疲累、照顧情緒，體制又沒有很密集的支持，兒虐事件就會一個個冒出來。

楊秀彥說，即使是一般人帶自己的孩子，都需要有後援、喘息的時候，何況是這類緊急安置的個案，要是沒有超越常人的愛心，很少會有人願意接，再加上1歲多的孩子，正在學走路，會移動到各個空間，對於成年人給的指令，理解力較弱，此時，保母專業知能不足，就很難有同理心，再加上還有其他家務要處理，根本無法喘息，很容易就會累積情緒，這部分是比較現場面、不會被看見的狀況。

兒盟執行長白麗芳昨天指出，許多孩子在轉換環境的初期，都會適應困難，例如媽媽吸毒，孩子是毒寶寶，會哭整夜，有些孩子有發展遲緩的問題，保母都會照顧得很辛苦，要一直帶去做早療課程等。 

楊秀彥提到，「沒有人想要照顧孩子，是打算要去虐他的啦」，都是很多狀況累積起來、造成的結果，像這名保母之前照顧其他孩子，沒有不良紀錄，通常都會轉介給這樣的人去照顧，就是只能看條件是否符合標準，有沒有意願收特殊個案，很難再多檢視人格特質那些，畢竟願意收緊急安置的托育人員很少，有人願意接就趕快轉介了。

但她強調，政府不是把責任丟給照顧者、社工就沒事了，後續還要做很多陪伴與支持；現在該做的也不是只有輔導，預防才更重要，應檢視有無給接緊急安置24小時的保母，喘息服務與心理支持。

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