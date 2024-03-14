蹲馬桶滑手機危險了！「恐怖細菌」沾上去　醫師認：身體也出問題

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陳威佑醫師指出，現代人十分依賴手機，根據調查國人有高達20%的比例是手機成癮的情況，雖然不是正式的醫療診斷，但確實會嚴重影響到日常生活與身心健康。
就在高度依賴手機的同時，也可能因為手機而讓自己處在一個危險的環境之中。因為手機經常與我們的手和臉接觸，在使用過程中，#手機常常會升溫到有利於微生物生存和生長的溫度。而且據統計，有高達72%的人並不會定時清潔手機，讓手機成為潛在的感染源。
如廁滑手機NG！「恐怖細菌」沾上去
據2020年發表於Travel Med Infect Dis.這份納入24個國家、共56篇研究的論文顯示，手機染汙率高達68%，大多數都存在可能對身體產生不良影響的細菌或汙染；其中16項研究報告指出，手機上有真菌（或通稱為黴菌），其幾乎可生長於任何東西上，恐引發人體過敏等不適反應。
陳威佑醫師補充，各項研究中，有超過1/3的資料指出 手機上會出現抗藥性細菌像是金黃色葡萄球菌、凝固酶陰性葡萄球菌、大腸桿菌、AB菌等，甚至有部分的細菌，會對酒精消毒有抗性。
其中「大腸桿菌」與「葡萄球菌」是大便中常見的細菌，而大腸桿菌菌株容易引起腹瀉或腸外疾病，而 #金黃色葡萄球菌 可能引起的疾病，從輕微的皮膚感染到致命的組織感染、肺炎和敗血症等，所以其抗藥性不容小覷。
不只細菌找上門！如廁滑手機還讓身體出問題
過去彰化秀傳紀念醫院就曾在臉書發文提醒，現代手機訊息發達，許多人上廁所回訊息、看影片、看小說、玩遊戲 一坐可能就小時過去，但這也會導致「頭暈」、「痔瘡、便祕」、「頸椎間盤突出」、「血壓升高」、「近視或乾眼症」等病症找上身。
哈佛大學醫學博士塞西（Rosh Sethi）也說，滑手機會讓人坐在馬桶上的時間拉長，進而造成直腸和肛門造成壓力，導致痔瘡、肛裂，甚至有直腸脫垂問題，還有手機沾染病菌的問題等，因此他也呼籲這種習慣能戒就戒。
大腸直腸外科醫師陳威佑也補充，曾有研究評估痔瘡患者如廁時間長短的關係，發現「上廁所時間與痔瘡發生有正相關性」，該研究推測，應是在廁所內閱讀可讓人感到放鬆，更容易「醞釀」產生便意，讓排便顯得更順暢，但久坐在硬的馬桶圈上，也讓人的直腸或肛門靜脈產生壓力，就容易罹患痔瘡。最好將如廁時間控制在10～15分鐘內，若沒有適時排出，大便容易反蠕動縮回結腸，使得下一次排便時糞便更加乾硬，也導致痔瘡形成。
杜絕手機成為細菌的溫床！清潔重點時段一次看
陳威佑醫師建議，可常使用酒精棉片或將酒精噴在衛生紙上擦拭手機，且重點時段如下：
從戶外回到家中： 手機隨身整天附著許多細菌，所以除了回到家裡要先清潔雙手、換乾淨衣服，也要做手機的清潔。
用餐前：很多人用餐時也會使用手機，為了避免邊用餐邊使用手機把細菌也吃下肚，所以除了要記得洗手也要清潔手機。
如廁後：如果上廁所時有使用手機的習慣，一定要在如廁後洗手並且清潔手機。