彰濱資源化處理中心說明會 晶鼎：技術先進，接受監督

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彰濱工業區資源化處理中心BOT案得標廠商晶鼎科技，今天在說明會上，向鄉親與團體代表簡報開發計劃及溝通意見，會中各種聲音雜陳，儘管有民眾聚集並舉標語陳抗，晶鼎仍依程序完整簡報開發計劃，並與各方溝通意見，約於11時由主席劉佳鈞宣布會議完成結束並散會。
會中支持與反對聲音都有。支持的居民指出，原有焚化爐老舊，尤其彰濱工業區工廠多，廢棄物垃圾也多，汰換新爐能解決問題。他們也認同依政府政策、整體經濟發展與地方需求，興建先進技術的焚化爐。因為長期以來，對於垃圾處理消化不良問題，已深感困擾，如今要引進最新技術興建焚化爐，且通過環評審查，合法合規，所以樂觀其成。
另針對反對者擔心致癌風險議題，晶鼎表示，晶鼎的焚化爐已依環評承諾自主加嚴，大幅降低空污排放濃度並加強空污防治處理設備，可說是比現行法令規定還嚴格，且全天候監測，也歡迎大家一起嚴格監督。晶鼎強調，合法的建設就不應該阻擋！現場則有環保團體強調，開發計畫必須兼顧環保，大家才能安心！
綜合現場出現的不同意見，晶鼎重申，彰濱工業區資源化處理中心BOT案是依促參法辦理，經公告徵選最優申請人，也經環境部環評委員會審查通過，會以最嚴格標準處理，並接受各界監督。此外也承諾於營運期間，執行空污排放量抵換措施，設置煙囪24小時連續自動監測設施（CEMS），並制定環境監測計畫，由各界代表組成監督委員會監督。
根據規劃，彰濱工業區資源化處理中心佔地4.88公頃，採多段式廢氣處理系統，降低空污排放，同時將鄰近區域之焚化爐排放量納入進行加成影響評估，評估結果依法規均落在可接受之風險範圍內，透過先進處理設備，可望減少環境空污物排放量、降低健康風險疑慮。廠區另設置再利用系統，轉化廢棄物焚化廠成為資源再生的起點，要在彰濱工業區打造亞洲首座「智能化資源處理示範中心」。
國內垃圾及事業廢棄物數量驚人，經濟部與環境部推動設置資源化處理中心，舒緩處理設施容量不足與降低空污排放。109年經濟部依《促進民間參與公共建設法》招商，由晶鼎綠能科技公司得標。晶鼎公司今天上午10時，在彰濱產業園區服務中心舉行說明會，邀請主管機關、地方代表、居民及各團體代表參與。
主席晶鼎董事劉佳鈞表示，本案廠址係依環境部89年公告「彰濱工業區開發計畫開發內容暨審查結論變更環境影響差異分析報告」，在彰濱工業區設置廢棄物焚化爐，經經濟部依促參法公告招商，與晶鼎公司簽訂投資契約建置資源化處理中心，全案依環評委員專家學者把關而通過環境影響評估及健康風險審查。
濱工業區資源化處理中心BOT案得標廠商晶鼎科技，今天在說明會上，向鄉親與團體代表簡報開發計劃及溝通意見，會中各種聲音雜陳，儘管有民眾聚集並舉標語陳抗，晶鼎仍依程序完整簡報開發計劃，並與各方溝通意見，約於11時由主席劉佳鈞宣布會議完成結束並散會。
會中支持與反對聲音都有。支持的居民指出，原有焚化爐老舊，尤其彰濱工業區工廠多，廢棄物垃圾也多，汰換新爐能解決問題。他們也認同依政府政策、整體經濟發展與地方需求，興建先進技術的焚化爐。因為長期以來，對於垃圾處理消化不良問題，已深感困擾，如今要引進最新的技術興建焚化爐，且通過環評審查，合法合規，所以樂觀其成。
另針對反對者擔心致癌風險議題，晶鼎表示，晶鼎的焚化爐已依環評承諾自主加嚴，大幅降低空污排放濃度並加強空污防治處理設備，可說是比現行法令規定還嚴格，且全天候監測，也歡迎大家一起嚴格監督。晶鼎強調，合法的建設就不應該阻擋！現場則有環保團體強調，開發計畫必須兼顧環保，大家才能安心！
綜合現場出現的不同意見，晶鼎重申，彰濱工業區資源化處理中心BOT案是依促參法辦理，經公告徵選最優申請人，也經環境部環評委員會審查通過，會以最嚴格標準處理，並接受各界監督。此外也承諾於營運期間，執行空污排放量抵換措施，設置煙囪24小時連續自動監測設施（CEMS），並制定環境監測計畫，由各界代表組成監督委員會監督。
根據規劃，彰濱工業區資源化處理中心佔地4.88公頃，採多段式廢氣處理系統，降低空污排放，同時將鄰近區域之焚化爐排放量納入進行加成影響評估，評估結果依法規均落在可接受之風險範圍內，透過先進處理設備，可望減少環境空污物排放量、降低健康風險疑慮。廠區另設置再利用系統，轉化廢棄物焚化廠成為資源再生的起點，要在彰濱工業區打造亞洲首座「智能化資源處理示範中心」。
國內垃圾及事業廢棄物數量驚人，經濟部與環境部推動設置資源化處理中心，舒緩處理設施容量不足與降低空污排放。109年經濟部依《促進民間參與公共建設法》招商，由晶鼎綠能科技公司得標。晶鼎公司今天上午10時，在彰濱產業園區服務中心舉行說明會，邀請主管機關、地方代表、居民及各團體代表參與。
主席晶鼎董事劉佳鈞表示，本案廠址係依環境部89年公告「彰濱工業區開發計畫開發內容暨審查結論變更環境影響差異分析報告」，在彰濱工業區設置廢棄物焚化爐，經經濟部依促參法公告招商，與晶鼎公司簽訂投資契約建置資源化處理中心，全案依環評委員專家學者把關而通過環境影響評估及健康風險審查。
濱工業區資源化處理中心BOT案得標廠商晶鼎科技，今天在說明會上，向鄉親與團體代表簡報開發計劃及溝通意見，會中各種聲音雜陳，儘管有民眾聚集並舉標語陳抗，晶鼎仍依程序完整簡報開發計劃，並與各方溝通意見，約於11時由主席劉佳鈞宣布會議完成結束並散會。
會中支持與反對聲音都有。支持的居民指出，原有焚化爐老舊，尤其彰濱工業區工廠多，廢棄物垃圾也多，汰換新爐能解決問題。他們也認同依政府政策、整體經濟發展與地方需求，興建先進技術的焚化爐。因為長期以來，對於垃圾處理消化不良問題，已深感困擾，如今要引進最新的技術興建焚化爐，且通過環評審查，合法合規，所以樂觀其成。
另針對反對者擔心致癌風險議題，晶鼎表示，晶鼎的焚化爐已依環評承諾自主加嚴，大幅降低空污排放濃度並加強空污防治處理設備，可說是比現行法令規定還嚴格，且全天候監測，也歡迎大家一起嚴格監督。晶鼎強調，合法的建設就不應該阻擋！現場則有環保團體強調，開發計畫必須兼顧環保，大家才能安心！
綜合現場出現的不同意見，晶鼎重申，彰濱工業區資源化處理中心BOT案是依促參法辦理，經公告徵選最優申請人，也經環境部環評委員會審查通過，會以最嚴格標準處理，並接受各界監督。此外也承諾於營運期間，執行空污排放量抵換措施，設置煙囪24小時連續自動監測設施（CEMS），並制定環境監測計畫，由各界代表組成監督委員會監督。
根據規劃，彰濱工業區資源化處理中心佔地4.88公頃，採多段式廢氣處理系統，降低空污排放，同時將鄰近區域之焚化爐排放量納入進行加成影響評估，評估結果依法規均落在可接受之風險範圍內，透過先進處理設備，可望減少環境空污物排放量、降低健康風險疑慮。廠區另設置再利用系統，轉化廢棄物焚化廠成為資源再生的起點，要在彰濱工業區打造亞洲首座「智能化資源處理示範中心」。