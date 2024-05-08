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颱風「艾維尼」下週恐生成！今晚低溫跌1字頭　母親節後全台有雨

▲今天降雨主要集中在北海岸和東半部，週日母親節有鋒面接近，下週甚至有可能出現今年首號颱風。（圖／記者葉政勳攝）
▲今天降雨主要集中在北海岸和東半部，週日母親節有鋒面接近，下週甚至有可能出現今年首號颱風。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

今（8）日東北季風增強、微弱鋒面通過，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，降雨主要集中在北海岸和東半部，山區午後有短暫陣雨，北台灣入夜氣溫驟降，低溫將來到攝氏19度左右，明後天（5/9、5/10）早晚仍較涼，各地天氣穩定，週日母親節（5/12）鋒面接近，下週還可能有今年第一號颱風「艾維尼」出現。

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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今天微弱鋒面快速掠過，北海岸、東半部雲量略增，且有「局部短暫陣雨」；西半部多雲時晴，山區午後有短暫陣雨機率；北台氣溫略降，各地區氣溫分佈上，北部攝氏19至28度，中部攝氏21至33度，南部攝氏22至35度，東部攝氏19至31度。

▲明日華南雲系影響，東部、中部山區有雨，母親節新一波鋒面接近，各地天氣都較不穩定。（圖／中央氣象署提供）
▲今日華南雲系、東北季風影響，東部、中部山區有雨，母親節新一波鋒面接近，各地天氣都較不穩定。（圖／中央氣象署提供）
週四、週五大陸高壓配合乾空氣南下，各地天氣轉為「晴朗穩定」，南部山區午後會有局部短暫陣雨，白天北部舒適微熱、南部偏熱，清晨要留意「輻射冷卻」帶來偏低的氣溫、北台灣局部平地持續會有攝氏20度以下低溫。

吳德榮說明，週六各地多雲時晴、氣溫漸升，午後山區有局部短暫陣雨的機率。週日新一波鋒面接近，大氣變不穩定，各地局部短暫陣雨或雷雨的機率提高。下週一（5/13）鋒面南下，各地有局部陣雨或雷雨，要注意小範圍「劇烈天氣」，包括大雨、雷擊、強陣風等。

吳德榮補充，下週菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展的跡象，且有機會生成為今年頭號颱風「艾維尼」，但不同模式模擬差異大；雖然沒有侵台機率，但對台灣附近的鋒面，會造成不同的影響，因此下週二（5/14）之後的天氣，需進一步觀察。

▲最新(7日20時)美國〔GFS(左圖)〕及加拿大〔CMC(右圖)〕模式，模擬下週一(13日20時)海平面氣壓圖顯示，菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展，但兩者模擬位置、強度差異大。（圖／「三立準氣象．老大洩天機」）
▲最新美國（左）及加拿大（右）模式，模擬下週一海平面氣壓圖顯示，菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展，但兩者模擬位置、強度差異大。（圖／「三立準氣象．老大洩天機」）

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