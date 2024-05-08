颱風「艾維尼」下週恐生成！今晚低溫跌1字頭 母親節後全台有雨
今（8）日東北季風增強、微弱鋒面通過，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，降雨主要集中在北海岸和東半部，山區午後有短暫陣雨，北台灣入夜氣溫驟降，低溫將來到攝氏19度左右，明後天（5/9、5/10）早晚仍較涼，各地天氣穩定，週日母親節（5/12）鋒面接近，下週還可能有今年第一號颱風「艾維尼」出現。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今天微弱鋒面快速掠過，北海岸、東半部雲量略增，且有「局部短暫陣雨」；西半部多雲時晴，山區午後有短暫陣雨機率；北台氣溫略降，各地區氣溫分佈上，北部攝氏19至28度，中部攝氏21至33度，南部攝氏22至35度，東部攝氏19至31度。
週四、週五大陸高壓配合乾空氣南下，各地天氣轉為「晴朗穩定」，南部山區午後會有局部短暫陣雨，白天北部舒適微熱、南部偏熱，清晨要留意「輻射冷卻」帶來偏低的氣溫、北台灣局部平地持續會有攝氏20度以下低溫。
吳德榮說明，週六各地多雲時晴、氣溫漸升，午後山區有局部短暫陣雨的機率。週日新一波鋒面接近，大氣變不穩定，各地局部短暫陣雨或雷雨的機率提高。下週一（5/13）鋒面南下，各地有局部陣雨或雷雨，要注意小範圍「劇烈天氣」，包括大雨、雷擊、強陣風等。
吳德榮補充，下週菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展的跡象，且有機會生成為今年頭號颱風「艾維尼」，但不同模式模擬差異大；雖然沒有侵台機率，但對台灣附近的鋒面，會造成不同的影響，因此下週二（5/14）之後的天氣，需進一步觀察。