買不起生鮮！韓國低收入群體「消費模式改變」 吃肉太貴就改火腿
通膨與物價飛漲，一般小老百姓往往最有感，特別是社會底層人士，面對生活成本上升，最直觀的就是從自己能控制的日常項目省錢。有韓媒報導指出，韓國的低收入群體，食物消費模式正在改變，由於生鮮食品物價持續上漲，相對便宜的加工食品，消費比重也有所提高，體現收入差距帶來的糧食不平等現象越發嚴重。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據韓國《中央日報》報導，去年韓國收入排名墊底的20%家庭，每月平均花25.9萬韓元購買食品、非酒類飲料，「恩格爾系數」（指家庭支出中，飲食費用所占的百分比，可視為生活程度的指標）也比前1年要少， 通常恩格爾系數越低，代表除去食品消費以外、花在其他地方的錢變多，通常可以解釋為家庭收入有盈餘，但韓國去年的情況卻並非如此，反而是因為收入未增加、物價卻一直在變貴，人們開始尋找廉價食物代替所導致。
從細節來看，韓國低收入群體在肉、蛋、海鮮、乳製品等項目，消費金額都有減少，特別是魚類、貝類等海鮮，消費比前1年減少了6.5%。相反，肉類加工品和其他水產加工品的支出，則分別增加了8.9%和8.7%。反觀前20%的高收入群體，去年在食品、非酒類飲料上的支出，比前1年多1.1%，每月平均花費57.4萬韓元，在肉類、蛋類、乳製品方面的支出也有所增加。
報導指出，韓國連續2年面臨通貨膨脹，薪資增加速度跟不上物價上漲，生鮮食品漲的尤其嚴重，物價長期居高不下，低收入者很難再縮減支出，因此在食品消費上也只能退而求其次，尋找低價品代替。
報導並引述韓國農林畜產食品部《2020年農食品消費統計分析》顯示，收入排名後25%的家庭，平均每天吃135.9克水果，收入排名前25%的家庭則為206.2克，相差1.5倍，蔬菜類也是高收入群體吃的更多。有分析認為，這種收入帶來的營養差距，可能還會因為物價居高不下而拉大。