快訊／韓韶禧認愛柳俊烈！公開交往時間、向惠利道歉　否認當小三

韓韶禧捲劈腿疑雲！惠利「取關柳俊烈」惹粉絲心疼：他配不上妳

▲韓韶禧（右）和柳俊烈（中）熱戀中，惠利（左）卻疑似是被劈腿。（圖／惠利、柳俊烈、韓韶禧IG）
▲韓韶禧（右）和柳俊烈（中）熱戀中，惠利（左）卻疑似是被劈腿。（圖／惠利、柳俊烈、韓韶禧IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

南韓女神韓韶禧和演員柳俊烈戀愛中，卻陷入三角戀羅生門，隨著兩人越愛越高調，惠利卻意有所指發出夏威夷的照片、並寫下「好有趣」三個字，疑指柳俊烈出軌，讓惠利粉絲都心疼到不行，紛紛湧入她的IG，為她加油打氣，希望偶像能別太傷心。

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▲▼韓韶禧向惠利（下圖）道歉。（圖／韓韶禧、惠利IG）
▲惠利在社群上的反應引發網友們瘋猜。（圖／韓韶禧、惠利IG）
韓韶禧和柳俊烈日前被目擊一同現身夏威夷飯店泳池，兩人熱戀中的傳言越傳越烈，惠利卻在IG限時動態曬出夏威夷的照片、寫下「好有趣」三個字，引發外界瘋猜柳俊烈是否劈腿，儘管韓韶禧火速否認，並連發兩篇文澄清自己沒有介入他人感情，外界風向卻兩極。

▲惠利發文「真有趣」，疑似回應前男友柳俊烈跟韓韶禧的緋聞。（圖／惠利IG）
▲惠利發文「真有趣」，疑似回應前男友柳俊烈跟韓韶禧的緋聞。（圖／惠利IG）
儘管惠利沒有再發聲，還是有不少網友湧入她的IG聲援，紛紛留言鼓勵，「你值得更好的」、「我喜歡柳俊烈是因為你們在一起，現在我不愛他了」、「姐姐你別難過，柳俊烈根本配不上你，讓他跟演小三的小三好好過吧」、「我太生氣了！我現在真的好討厭韓素希（韶禧）」、「7年都不結婚，不秀恩愛的男人，早該分手了」。

▲惠利大動作取消柳俊烈追蹤，引發聯想。
▲網友紛紛湧入惠利的IG，為她加油打氣。（圖／惠利IG）
事實上，在11月宣布分手時，惠利就已經取消按讚柳俊烈的多篇貼文，當時被懷疑兩人分手得不愉快，在昨（15）日發完限時動態後，她更是大動作取消男方的IG追蹤，一舉一動都是外界關注焦點。

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