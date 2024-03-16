快訊／韓韶禧認愛柳俊烈！公開交往時間、向惠利道歉 否認當小三
29歲韓韶禧憑劇集《夫妻的世界》躍升南韓當紅女星，受封「最正小三」，她昨（15）日和大8歲百想影帝柳俊烈被目擊在夏威夷約會，雙方經紀公司對戀情不置可否，今天一早韓韶禧親自發文認愛，特別說明與柳俊烈於2024年初交往，當時男方和舊愛惠利已經分手，也為昨天不理性的發言向惠利鄭重道歉，「我確認了自己的感受並繼續了這段關係」，強調絕對不是第三者。
記者楊穎軒／綜合報導
韓韶禧在部落格發聲：「這兩天我的故事你們一定很驚訝吧！有人受到傷害，也有人感到非常訝異...」她表示，與柳俊烈確實在一起，感情很好，但希望外界不要用「無縫接軌」來定調兩人的關係，對於網友說柳俊烈和惠利剛分手，韓韶禧就立刻去看男生的展覽，她澄清：「確實，我們是透過攝影展認識，但那是透過我的一位攝影師朋友介紹的，我去那裡是有特定目的的，聽說我們（和友人）可能會合作一個項目，所以我就過來打招呼！」
而和柳俊烈交往時間點，韓韶禧說，兩人2024年初開始戀愛，她很清楚柳俊烈和惠利2023年分開，「（他們）很早就結束了，11月就發了分手文章」，因此才確認自己對柳俊烈的感受，並持續這段關係。昨天惠利發文酸韓韶禧，韓韶禧回文諷刺對方，對此，韓韶禧誠摯向惠利道歉：「是的，這太噁心了！太差勁了！我應該保持安靜，我聽到和看到各種關於我無縫接軌的謠言和故事，儘管我不想看，所以我想我那時發了脾氣，做出粗魯的行為！」
此外，韓韶禧坦言，這段時間一想到粉絲就心痛，感謝大家毫無疑問地支持自己，相信她會成為一個更好的人，「對不起，對不起，但這就是為什麼我想做得更好，我只是貪婪，所以現在我正在學習如何更好地控制自己（情緒），我會以更成熟的面貌回來的！」
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