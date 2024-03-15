快訊／韓韶禧傳和柳俊烈交往中！夏威夷約會被抓　雙方公司回應了

韓韶禧開戰惠利：我從不介入別人感情！否認當柳俊烈「最美小三」

▲韓韶禧（左起）、柳俊烈、惠利陷入三角戀疑雲，但韓韶禧否認介入別人感情，對於是否交往柳俊烈則隻字未提。（圖／韓韶禧、柳俊烈、惠利IG）
▲韓韶禧（左起）、柳俊烈、惠利陷入三角戀疑雲，但韓韶禧否認介入別人感情，對於是否交往柳俊烈則隻字未提。（圖／韓韶禧、柳俊烈、惠利IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

柳俊烈、惠利2016年出演《請回答1988》假戲真做，2人2017年認愛交往，但在去年（2023）11月結束7年戀情。恢單的柳俊烈今（15）日跟因參演《夫婦的世界》獲封「最美小三」的韓韶禧傳出緋聞，惠利竟發文「真有趣」疑似回應前男友新聞，稍早韓韶禧正面迎戰表示：「我也覺得很有趣！」同時否認介入別人的感情。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲惠利發文「真有趣」，疑似回應前男友柳俊烈跟韓韶禧的緋聞。（圖／惠利IG）
▲惠利發文「真有趣」，疑似回應前男友柳俊烈跟韓韶禧的緋聞。（圖／惠利IG）
▲韓韶禧正面回應惠利，表示「我也覺得很有趣」並否認介入別人感情。（圖／韓韶禧IG）
▲韓韶禧正面回應惠利，表示「我也覺得很有趣」並否認介入別人感情。（圖／韓韶禧IG）
韓韶禧表示：「說明一下現在的情況...我不會喜歡有對象的人，也不會以朋友的名義給對方餘地，更不會給予關心、不會給予任何關係，也不可能妨礙他人的感情。我雖然喜歡《換乘戀愛》這節目，但在我的人生中並不存在。」文末她也以「我也覺得很有趣」回應惠利的文；但韓韶禧是否跟柳俊烈交往則隻字未提。

回顧整起事件開端，韓韶禧今被爆出遭目擊和柳俊烈一同現身夏威夷飯店的泳池，雙方經紀公司都未對此事正面回應，只強調那是屬於藝人的私人行程，引發外界瘋猜兩人交往中。隨著韓韶禧和柳俊烈戀愛的高度討論，惠利就在IG限時動態曬出夏威夷的照片，並寫下「真有趣」3個字，針對意味濃厚。

有網友發現，惠利甚至已取消追蹤柳俊烈的IG，也整理出這段三角關係的時間軸：柳俊烈去年11月11日還和惠利用情侶手機殼，同月13日兩人宣布分手，接著15日韓韶禧就發文去看柳俊烈的攝影展，還附上對方最喜歡的北極熊娃娃。今年1月18日韓韶禧又曬出柳俊烈喜歡的海綿寶寶，推測柳俊烈疑似無縫接軌或劈腿。

韓韶禧今年29歲，於2016年出道。她高中畢業後帶著30萬韓元（約台幣8000元）獨自到首爾生活，為了湊足租金與保證金，每天到啤酒屋、咖啡廳打工並身兼模特兒工作，直到2020年出演《夫婦的世界》聲名大噪、成為廣告新寵兒，還因此多了「最美小三」封號。成功走紅的韓韶禧戲約也變多，陸續拿下《無法抗拒的他》、《以吾之名》、《京城怪物》女主角，荷包賺滿滿的她也在2022年4月以現金19.5億韓元（約台幣4900萬元）不貸款的方式，買下京畿道九里峨川洞拱形村豪宅，跟玄彬、孫藝真夫婦當鄰居

▲韓韶禧從「最美小三」變身最強女打仔。（圖／Netflix）
▲▼韓韶禧2020年因飾演《夫婦的世界》的呂多景（下圖左）而獲封「最美小三」。（圖／Netflix）
▲韓素希在《夫婦》中飾演最美小三呂多景。（圖／JTBC）
 
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

快訊／韓韶禧傳和柳俊烈交往中！夏威夷約會被抓　雙方公司回應了

韓韶禧、柳俊烈認了遊夏威夷！她火速PO「同款手鍊」　96萬人朝聖

柳俊烈爆熱戀韓韶禧！前任惠利「冷諷3字」三角關係時間線曝光

韓韶禧熬3年演「最正小三」爆紅！傳戀宋江、男模　柳俊烈最曖昧

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞