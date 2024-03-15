韓韶禧開戰惠利：我從不介入別人感情！否認當柳俊烈「最美小三」

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧整起事件開端，韓韶禧今被爆出遭目擊和柳俊烈一同現身夏威夷飯店的泳池，雙方經紀公司都未對此事正面回應，只強調那是屬於藝人的私人行程，引發外界瘋猜兩人交往中。隨著韓韶禧和柳俊烈戀愛的高度討論，惠利就在IG限時動態曬出夏威夷的照片，並寫下「真有趣」3個字，針對意味濃厚。
有網友發現，惠利甚至已取消追蹤柳俊烈的IG，也整理出這段三角關係的時間軸：柳俊烈去年11月11日還和惠利用情侶手機殼，同月13日兩人宣布分手，接著15日韓韶禧就發文去看柳俊烈的攝影展，還附上對方最喜歡的北極熊娃娃。今年1月18日韓韶禧又曬出柳俊烈喜歡的海綿寶寶，推測柳俊烈疑似無縫接軌或劈腿。
韓韶禧今年29歲，於2016年出道。她高中畢業後帶著30萬韓元（約台幣8000元）獨自到首爾生活，為了湊足租金與保證金，每天到啤酒屋、咖啡廳打工並身兼模特兒工作，直到2020年出演《夫婦的世界》聲名大噪、成為廣告新寵兒，還因此多了「最美小三」封號。成功走紅的韓韶禧戲約也變多，陸續拿下《無法抗拒的他》、《以吾之名》、《京城怪物》女主角，荷包賺滿滿的她也在2022年4月以現金19.5億韓元（約台幣4900萬元）不貸款的方式，買下京畿道九里峨川洞拱形村豪宅，跟玄彬、孫藝真夫婦當鄰居。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道