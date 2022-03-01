最美小三砸19億「搬到玄彬孫藝真隔壁」！全額付現沒貸款
南韓27歲演員韓素希（又譯：韓韶禧）2020年憑著《夫婦的世界》飾演「最美小三」爆紅，精湛演技讓她拿下《無法抗拒的他》、《以吾之名》等劇女主角，甚至踢走全智賢接下不少代言，荷包賺滿滿的她，近日被房地產相關人士透露，韓素希去年底以19.5億韓元（約台幣4900萬元）買下京畿道九里峨川洞拱形村豪宅，確定跟玄彬、孫藝真夫婦當鄰居。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-03-01 14:03:20
韓素希從小父母離異，是奶奶一手帶大，她在2020年出演《夫婦的世界》成名後，卻爆出媽媽涉嫌詐欺，曾欠下1000萬韓元（約台幣27萬元）搞失蹤，她出道初期都在幫還債。
根據媒體報導，韓素希去年12月20日以19.5億韓元買下京畿道九里峨川洞拱形村的高級別墅，她全額付清沒有貸款，於本月15日過戶交屋；該區也是玄彬、孫藝真的新婚房，玄彬在2020年6月砸下48億韓元（約台幣1.3億元）買該處70坪豪宅，這裡風景優美，不僅環繞峨嵯山和龍馬山，距離鬧區江南只需花30分鐘可抵達。
韓素希曾接受《NOWnews今日新聞》專訪談到成名滋味，在飾演「最美小三」時奶奶覺得很驕傲，「雖然微不足道，但似乎也盡到了孝道，感覺很好。」如今事業有成買下豪宅，帶奶奶過上好日子，不少網友表示「她真的很努力工作，跟奶奶一起幸福生活吧！」、「我好替她感到開心，跟奶奶要幸福喔！」