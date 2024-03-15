快訊／韓韶禧傳和柳俊烈交往中！夏威夷約會被抓 雙方公司回應了
29歲南韓大勢女星韓韶禧和大8歲柳俊烈被目擊在夏威夷約會，疑似戀情曝光，對此，雙方所屬公司證實兩人目前的確都在夏威夷，不過強調「這是演員的私人旅行，我們不會對民眾目擊的內容進行回應」，對緋聞保留想像空間。
記者楊穎軒／綜合報導
據韓媒報導，有日本遊客今（15）日在夏威夷飯店看到韓韶禧、柳俊烈於游泳池旁閒逛，互動曖昧，並標記兩人的戲劇代表作《無法抗拒的他》、《請回答1988》，消息迅速傳遍各大社交網站，而雙方現身的飯店是知名星級連鎖飯店，入住一晚價格至少2萬元新台幣起跳。
針對交往傳聞，柳俊烈的經紀公司C-JeS Studio表示：「柳俊烈確實正在夏威夷進行拍攝工作，這是演員的私人旅行，我們不會對民眾目擊的內容進行回應，請大家理解。」韓韶禧經紀公司9Ato Entertainment也說：「確實，這是她出道以來第一次和密友一起去夏威夷度假，但是由於這是一趟私人旅行，我們無法回應她的私生活。」
柳俊烈和韓素希都是實力派演員，近來傳出兩人已經收到韓在林導演的新劇《魅惑》（暫譯）演出邀請，正在討論出演事宜，該劇改編自連載的同名網路漫畫，描述一名畫家受託描繪一位謎樣的美女，隨著時間的推移，女子神秘的身分逐漸被揭開，畫家也遭迷惑的故事。
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