新竹餐廳「3菜1湯噴4000元」！男嗆工程師錢好騙　店家秀菜單打臉

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇賽.....還真的超貴」、「另外兩道都是三百內的菜色吧，真的好盤」、「好扯喔，三菜一湯四千元，熱炒店都能吃一整桌了」；不過也有內行人表示「鱉本來就超貴的好嗎....不懂行情還要公審店家」、「印象中鱉非常貴啊，能吃別的幹嘛要吃鱉」。
店家出面喊冤！秀菜單還原「4000元」計價方式打臉
對於民眾的指控，該家餐廳老闆也出面喊冤，表示自己做生意已經21年，所有的標價都寫清楚在菜單上，當時客人訂位時，也有明確告知，雞鱉鍋湯的鱉是秤重計價，每斤為800元，是屬於比較昂貴的食材，後來這組客人又點了三杯鱉，我們還詢問「這樣是否太多」，對方還堅持要2道有鱉的菜。
老闆表示，所以我們就準備了兩隻鱉，秤重的結果是3斤12兩，因此兩隻鱉就要價3千元，加上雞鱉鍋湯內的半隻雞500元，炒螺肉以及炒水蓮加上之後，就是4千元！老闆無奈表示，開店至今21年從來都沒有收到投訴過，我們價格公開透明，實在不知道如何解釋比較好。
真的不便宜！「吃鱉」行情價格大公開
然而《NOWnews》記者也實際查找「鱉」的行情到底有沒有一斤800元的價值，在網購平台找到一間位於台南的「台灣鱉甲魚專賣店」，該店家販售的台灣野生鱉，主打新鮮現宰真空包裝，野生鱉2斤13兩網購售價為1400元，平均下來一斤大約是500元，不過這屬於零售價格，而且沒有協助烹調，因此店家做生意幫忙烹煮、加上店租以及人力等等，市面上一斤賣到650至800元都有，提醒民眾還是要看清楚標價，能接受再購買，避免多餘的消費糾紛。