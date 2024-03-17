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新竹餐廳「3菜1湯噴4000元」！男嗆工程師錢好騙　店家秀菜單打臉

▲民眾到新竹南寮某餐廳用餐，結果點三菜一湯被收4000元，讓他非常不能接受。（圖/爆怨2公社）
▲民眾到新竹南寮某餐廳用餐，結果點三菜一湯被收4000元，讓他非常不能接受。（圖/爆怨2公社）

記者張嘉哲/綜合報導

三菜一湯要價4000元！一位民眾近日跟朋友到新竹南寮某餐廳用餐，結果點了3菜1湯，沒想到結帳時要價4000元，讓他氣到上網爆料，並且開嗆「工程師的錢是不是很好騙？」貼文引起熱烈討論，不過，事後店家也出面喊冤，同時也曝光了店內計價方式，打臉該位民眾。

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一名網友在臉書社團「爆怨2公社」貼文，表示日前到新竹南寮的某餐廳用餐，總共點了3菜1湯，菜色分別為三杯鱉、螺肉、炒水蓮及雞鱉鍋，結果結帳的時候被收4000元，讓他完全不能接受。自己與朋友不論怎麼樣計算，都算不出3菜1湯的「4000元」價格到底從何而來，也讓他直接火大開嗆「看來工程師之城的錢很好騙」。

▲該網友的菜色有炒螺肉以及三杯鱉，另外還有炒水蓮以及雞鱉湯鍋。（圖/抱怨2公社）
▲該網友的菜色有炒螺肉以及三杯鱉，另外還有炒水蓮以及雞鱉湯鍋。（圖/爆怨2公社）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇賽.....還真的超貴」、「另外兩道都是三百內的菜色吧，真的好盤」、「好扯喔，三菜一湯四千元，熱炒店都能吃一整桌了」；不過也有內行人表示「鱉本來就超貴的好嗎....不懂行情還要公審店家」、「印象中鱉非常貴啊，能吃別的幹嘛要吃鱉」。

店家出面喊冤！秀菜單還原「4000元」計價方式打臉

對於民眾的指控，該家餐廳老闆也出面喊冤，表示自己做生意已經21年，所有的標價都寫清楚在菜單上，當時客人訂位時，也有明確告知，雞鱉鍋湯的鱉是秤重計價，每斤為800元，是屬於比較昂貴的食材，後來這組客人又點了三杯鱉，我們還詢問「這樣是否太多」，對方還堅持要2道有鱉的菜。

▲餐廳老闆出面喊冤，表示鱉的價格本身就比較高，也有將價格都寫在菜單上，結果客人堅持要點2道有鱉的料理，所以總價才會提高。
▲餐廳老闆出面喊冤，表示鱉的價格本身就比較高，也有將價格都寫在菜單上，結果客人堅持要點2道有鱉的料理，所以總價才會提高。（圖／爆怨2公社）
老闆表示，所以我們就準備了兩隻鱉，秤重的結果是3斤12兩，因此兩隻鱉就要價3千元，加上雞鱉鍋湯內的半隻雞500元，炒螺肉以及炒水蓮加上之後，就是4千元！老闆無奈表示，開店至今21年從來都沒有收到投訴過，我們價格公開透明，實在不知道如何解釋比較好。

真的不便宜！「吃鱉」行情價格大公開

然而《NOWnews》記者也實際查找「鱉」的行情到底有沒有一斤800元的價值，在網購平台找到一間位於台南的「台灣鱉甲魚專賣店」，該店家販售的台灣野生鱉，主打新鮮現宰真空包裝，野生鱉2斤13兩網購售價為1400元，平均下來一斤大約是500元，不過這屬於零售價格，而且沒有協助烹調，因此店家做生意幫忙烹煮、加上店租以及人力等等，市面上一斤賣到650至800元都有，提醒民眾還是要看清楚標價，能接受再購買，避免多餘的消費糾紛。

▲網購平台的鱉真的不便宜，野生鱉2斤13兩售價1400元，一斤也要500元左右。（圖/蝦皮購物）
▲網購平台的鱉真的不便宜，野生鱉2斤13兩售價1400元，一斤也要500元左右。（圖/蝦皮購物）

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