確定了！賽揚強投Blake Snell簽下2年19億大約 轉戰舊金山巨人隊
賽揚強投Blake Snell今（19）日確定以2年6200萬美元，約19億6385萬美台幣的天價，轉戰舊金山巨人，他也是今年自由市場的最後一位「大物」投手，Blake Snell將有機會成為巨人隊輪值重要角色，而Blake Snell之前傳出可能會去洋基、太空人等隊，最後都因價碼太高破局。
記者吳政紘/綜合報導
Blake Snell原本是教士隊王牌投手，去年Blake Snell共出賽32場，皆為先發登板，拿下14勝9敗、防禦率為2.25，而這樣的成績，不管是國聯、美聯都會有球隊有興趣。
根據《紐約郵報》報導，Blake Snell預計將簽下2年短約，高達6200萬美元的薪資，也代表他一年約可領3100萬美元，成為年薪高達約9億台幣的先發投手。
太空人因先發輪值中Lance McCullers Jr與Luis Garcia，本季都確定將因傷缺席開季名單，加上春訓又傷了老將Justin Verlander等人，只好找尋其他人選。
Blake Snell一開始從坦帕灣光芒隊首輪新秀、小聯盟最佳投手到大聯盟史上第七位在兩聯盟都拿到賽揚獎殊榮的投手，他生涯累積71勝55敗，防禦率3.20。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁