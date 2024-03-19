鄭啟泰猝死原因曝！未婚妻悲痛「穿他西裝」追悼：來世早點求婚哦
香港資深DJ鄭啟泰2月3日驟逝，終年56歲，突然其來的噩耗令親友悲痛不已。16日追思會展開，許多藝人都在現場追悼，鄭啟泰的妹妹也首度曝光哥哥的死因為器官衰竭，而未婚妻王雁芝更身穿鄭啟泰求婚時穿的西裝外套現身，在追思會結束後，貼出鄭啟泰的求婚照片表示，「來世你要早點求婚哦」。
記者吳昕蓓／綜合報導
鄭啟泰家人16日為他舉辦《鄭啟泰．生命禮讚追思會》，不少藝人馬浚偉、姚嘉莉、何啟南等都出席致意。鄭啟泰的女兒Kayla也寫了文章悼念，「你竟然要搶先比我更早畢業，還未等到你參加我的大學畢業禮，我就要參加你的人生畢業禮，謝謝你這21年來的陪伴，Ciao，說了再見，就會再見。」令人相當鼻酸。
鄭啟泰的妹妹Fiona也宣布哥哥死於器官衰竭，法官裁定自然死亡，家屬會將慰問金全數捐給防癌機構，他的未婚妻王雁芝以一身西裝現身，這套西裝是鄭啟泰求婚時所穿的，透露感受到未婚夫以另一種方式在守護她，「我答應你好好活著，繼續為身邊的人帶來歡樂，這世界已經亂了，歡樂才可以帶來溫暖未來。」
王雁芝也曬出兩人的甜蜜合照，感性說道：「明天正式跟你道別了，很難接受現實，要好好面對了，讓我遇到給我最幸福的人，也是一份福氣，我們來世再見，我只希望來世我們早點遇到。」更附上一張鄭啟泰求婚成功的照片，「來世你要早點求婚哦」，一番話令人淚崩。
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