18萬人追白沙屯媽祖！台灣人在瘋什麼　學者：國民媽媽業務廣

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另一個也很知名的是位在苗栗縣通霄鎮的白沙屯拱天宮媽祖，有「粉紅超跑」之稱，今年在3月18日出發，同樣展開9天8夜的徒步進香之旅，共有17萬9971人報名參加，創下歷史新高。其最著名的特色，就是沒有固定的時間與路線，一切全看媽祖的旨意，廟方會向媽祖擲筊，請示隔年的進香時程，進香途中也無法預測媽祖想往哪裡走，也因此傳出許多讓信眾驚嘆的神蹟。
究竟台灣人為何瘋媽祖、媽祖在台灣人心中所代表的意義為何？林茂賢指出，媽祖在中國民間信仰是海洋女神，據傳林默娘終身未婚，在28歲時為救父兄入海罹難，在中國的媽祖形象是28歲的年輕小姐，但傳到台灣後，卻變老變胖，和台灣媽媽的形象雷同，因此許多民眾就會把對媽媽的感情，投射到媽祖身上，像大家心裡有事，一般都會習慣找媽媽傾訴，比較不會找爸爸，或玉皇大帝（像總統）。
至於台灣媽祖信仰的興起，則和台灣的移民開拓史有關。林茂賢提到，最一開始唐山過台灣，媽祖為海神信仰，主要保祐船隻航行平安，因此台灣早期的媽祖廟都是面向大海，但隨著移民後，台灣進入無政府狀態，遇到天災、械鬥、民變事件等，人民求助無門，只能求神，而神裡面具有媽媽形象、能給予撫慰的就是媽祖。
林茂賢表示，在台灣最多的廟宇為土地公，如同村里長般的存在，第二多是王爺，因為有各種姓氏的王府，第三多就是媽祖了，有登錄的近800間，除了數量眾多外，也可以觀察到媽祖信仰的在地化現象。
林茂賢指出，媽祖原本是海神，隨著信眾往平原、山區拓墾，媽祖的職務也有了變動，從海神轉型成全能之神，如今不只管出航平安，還有身體健康、事業、婚姻等等，甚至新社九庄媽還保佑花卉蔬果的種植，大屯十八庄迎媽祖還請中部地區各宮廟媽祖聯合出巡壓制病蟲害。
林茂賢表示，大眾瘋媽祖的原因還包括神蹟顯赫，最有名的就是二戰期間美軍空襲「媽祖接炸彈」，為台灣人民擋下了災厄，會有這些傳說，反映人民對戰爭的焦慮不安，投射在媽媽保護我們的意象上；另外就是媽祖出巡都會下雨，有「雨水媽」的說法，每到春耕，各地開始種田、插秧，農民殷殷期盼媽祖帶來的雨水，可以觀察到不論是白沙屯、大甲媽，遶境進香路線都是農業大縣。
林茂賢說，還有就是每年各地在媽祖遶境進香過程中，傳出的各種神蹟，信眾喜歡鑽轎腳，取得安全感，這9天可說是「台灣社會集體心理治療」，大家相信媽祖能消災解厄，自己獲得媽祖保佑後，可以更有信心、對未來充滿希望。