MLB／道奇、教士開幕戰上演豪門對決！兩隊年薪總額仍相差將近1倍
大聯盟在南韓舉辦的海外開幕戰在明（19）日登場，除了最為吸睛的兩大旅美日籍選手大谷翔平、達比修有首度對決外，洛杉磯道奇、聖地牙哥教士兩隊也算是大聯盟中的豪門球隊，不過道奇在2024年的薪資總額約為2億9千萬美金（約新台幣92億元），和教士隊相差將近1倍。
運動中心/綜合報導
大谷翔平在以10年7億美元（約220億新台幣）破紀錄天價合約加盟道奇後，加上原先的Mookie Betts、Freddie Freeman組成「MVP打線」，因為3人都曾經拿過MVP獎項。在薪資部分，Mookie Betts加上合約獎勵的部分，今年將領到3,000萬美金的年薪，而Freddie Freeman的年薪也有2,700萬美金。
此外，大谷翔平和道奇隊簽下多達6.8億美元是延遲支付，每年只領200萬美元底薪。即便如此，「MVP打線」三人合計還是來到5,900萬美金（約新台幣18.6億元）的超高年薪。
根據國外體育球隊薪資網站《spotrac》的資料顯示，道奇在2024年的應付年薪總額（未調整）約為2億9千萬美金，相當於92億台幣，而教士隊則為1億5千萬美金，約新台幣47億元，兩者相差幾乎1倍。
另一方面，教士隊年薪最高的為前紅襪明星游擊手Xander Bogaerts，球團今年度須給付他2,500萬美金（約新台幣7.9億元）的年薪，其次則是去年拿下10勝3敗優質成績，並預計會在第二場開幕戰出賽的投手Joe Musgrove，年薪為2,000萬美金（約新台幣6.3億元）。
值得一提的是，單純以2024年需要實付的年薪來計算，兩支球隊都大約排在全聯盟第10名左右，因為其中會有包含部分延遲款項。根據網站《spotrac》的資料指出，位居榜單前三名的分別是紐約洋基、紐約大都會以及休士頓太空人。
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