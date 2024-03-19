MLB／大谷翔平將首度對決達比修有！道奇、教士海外開幕戰倒數1日
萬眾矚目的洛杉磯道奇對上聖地牙哥教士隊的海外開幕戰，終於將在明（19）日開打。首日教士隊將派出長居大聯盟的「混血王子」達比修有先發，碰頭日籍「二刀流」球星大谷翔平，兩人雖然都在日職、大聯盟打拼多年，但生涯都還未對決過，也成為本次開幕賽最大看點之一。
記者林之越/綜合報導
海外開幕戰在20日、21日將會連續進行2戰，教士隊第一場派出達比修有應戰，預計也將會和擔綱道奇隊指定打擊的大谷翔平首次對決，而道奇先發則是甫從坦帕灣光芒挖角過來的王牌投手Tyler Glasnow。
第二戰的部分，道奇隊派出休賽季簽下的日本強投山本由伸，雖然沒辦法和前輩達比修有直面對決，不過教士也派出去年拿下10勝3敗優質成績的Joe Musgrove應戰。
達比修有目前共出賽3場熱身賽，拿下2勝成績，主投9.1局被敲9支安打，失掉3分，自責失分率為2.89，看似調整狀況相當不錯。另一方面，本季將專注打擊的大谷翔平，共出賽8場熱身賽，22打席敲出11支安打，其中包含2支全壘打，打擊率為可怕的5成，棒子相當火燙。
道奇在上周來到南韓後，分別和韓職的培證英雄隊、南韓國家隊進行練習賽。然而，大谷翔平共獲得5次打擊機會，都沒能敲出安打，其中還包含兩次三振，狀況不如熱身賽時絕佳，或許也和他選擇在練習賽中積極出棒有關。
對於兩人即將到來的首次對決，達比修有接受訪問表示，雖然曾經一起訓練過，但這次比賽就是對手了，會撇開過去交情，好好研究大谷翔平，因為他是我期待對決的1名打者。
兩隊首戰時間預計將會在台灣的星期三下午6點左右。
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