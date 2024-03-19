韓韶禧約會照「頻咬指甲」！眾人看了好焦慮　醫：咬甲癖多數高壓

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皮膚科周宛儀醫師實際在門診上看到的「咬甲癖」病友往往都把指甲啃得非常短，幾乎都不用剪指甲，因為指甲都被啃掉了。門診中有許多指甲紅腫、雖然指甲短，但切面卻十分不整齊的病友們，很多都是在學業、工作、家庭或是同儕間有壓力。如果家裡有咬甲癖的孩子，建議要先和孩子好好溝通，了解潛在的壓力來源並陪著孩子一起解決，並學習有效的應對壓力的方法，是很重要的治療關鍵。
🟡嚴重咬甲癖4種情況
咬甲對皮膚和指甲會造成多種傷害，周宛儀醫師點出4種嚴重情況：
1 容易導致指甲周圍的皮膚受損，造成破皮和紅腫。
2 口腔裡的各式細菌加上口水的刺激，容易併發甲溝炎與細菌感染。
3 長期下來指甲會變形、長不長，相當脆弱且容易斷裂。
4 咬甲癖也可能導致口腔健康問題，例如牙齒磨損或咬合問題。
🟡隨身攜帶舒壓球來緩解焦慮
面對咬甲癖，周宛儀醫師建議可以考慮使用指緣油或凡士林、指甲保護套，不建議使用辣椒水或綠油精，會讓皮膚太刺激反而造成接觸性皮膚炎得不償失。保持指甲整潔和修剪能幫助減少咬甲的慾望。也可以可以隨身攜帶舒壓球來緩解焦慮，緊張時以捏舒壓球來取代咬指甲的動作，最重要的是，如果咬甲已經造成皮膚或指甲的嚴重問題，應該尋求皮膚科與身心科醫師的專業建議和治療。
📍身心科醫師：咬指甲是焦慮、無聊、專注的下意識行為
皮膚科醫師認為需要先處理「心理」問題，身心科郭玉柱診所專任醫師粟寧表示，咬指甲心理機轉目前還沒有一致的解釋，但不管是大人或小孩、發生的頻率多寡、是否有造成身體傷害，都可能是焦慮、無聊、專注的下意識行為，但嚴重的咬指甲可能是一種發洩情緒的自傷行為。
📍成年人咬指甲，不嚴重可當成是「挖鼻孔」的習慣
咬指甲常發生在兒童、青少年時期，到了成年通常就會消失，粟寧醫師表示，也有人認為只是改成其他行為來替代，例如：抽煙、吃東西…等，且雖然咬指甲不一定代表精神上出了問題，但咬指甲的行為本身常會遭受責備，反而會導致當事人的心理壓力、影響自信心。此外，如果成年人還有咬指甲的狀況，會更仔細考慮其他身心疾病的影響。但如果這個咬指甲的習慣沒有實質傷害，有時候大人就不處理，因為就跟「挖鼻孔」相同可以看作是一習慣。
📍塗辣椒是反效果
想要停止咬指甲的行為，口頭限制、責罵處罰，在指甲上塗辣椒水、苦味劑、轉移等基本上是沒幫助的，反而會增加雙方的負面情緒和焦慮。身心科粟寧醫師認為，嚴重的咬指甲，可以藉由有系統的「行為治療」來改善；如果和情緒困擾有關，就要同步治療情緒問題。若是已經造成家庭互動、社交行為的影響，也有必要安排相關處理。