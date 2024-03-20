春分節氣沒下雨！春雨偏少恐再現「缺水危機」　水庫蓄水量拉警報

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春分在古代的諺語中，「春分無雨是空年」表示「春分當天沒下雨，後續春雨會很稀少」，農作物的生長不如預期，就成了空年，而「春分有雨到清明，清明下雨無路行」，表示「春分如果下雨，雨就會一路下到清明節」，清明節雨還不停，就會把路面全都淹沒。
由上述諺語判斷台灣春雨的情況，其實也有幾分相似，中央氣象署氣候預報科科長羅資婷表示，若將台北、台中、台南、花蓮，以及全台平地11個氣象站的平均抓出來看，2000至2023年數據顯示，北中南東4個分區，如果春分沒有下雨的話，接下來雨量偏少也會機率高。
近24年春分雨量偏少 台南根本沒下過雨
📍台北
🟡春分沒下雨：共計17年，「春分至4月底雨量」5年偏多、5年正常、7年偏少
🟡春分有下雨：共計7年，「春分至4月底雨量」4年偏多、1年正常、2年偏少
📍台中
🟡春分沒下雨：共計20年，「春分至4月底雨量」5年偏多、7年正常、8年偏少
🟡春分有下雨：共計4年，「春分至4月底雨量」3年偏多、1年正常、0年偏少
📍台南
🟡春分沒下雨：共計24年，「春分至4月底雨量」7年偏多、6年正常、11年偏少
🟡春分有下雨：共計0年
📍花蓮
🟡春分沒下雨：共計14年，「春分至4月底雨量」4年偏多、4年正常、6年偏少
🟡春分有下雨：共計10年，「春分至4月底雨量」3年偏多、5年正常、2年偏少
從2000至2023年詳細數據來看，可以發現近20年來春分降雨都呈現偏少的大趨勢，中南部春雨更是顯著偏少，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，從2000年以來，台灣的春雨就開始慢慢變少，這是一個長期的趨勢，學界也正在研究、觀察背後原因。
而2024年來看，原先預估剩聖嬰年之後，這次春雨應該要比預期的多，但過去有研究指出，印度洋的海溫也會影響台灣周遭環境，導致春雨減少，今年可能有這樣的趨勢，無論如何，中南部已經進入枯水期，在春雨可能偏少的情況下，務必珍惜水資源、節約用水。