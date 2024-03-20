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春分節氣沒下雨！春雨偏少恐再現「缺水危機」　水庫蓄水量拉警報

▲今年春雨預計偏少，石門水庫近期水位創下同期新低，前幾年乾旱、缺水的危機可能再現。（圖／NOWnews資料照片）
▲今年春雨預計偏少，石門水庫近期水位創下同期新低，前幾年乾旱、缺水的危機可能再現。（圖／NOWnews資料照片）

記者張志浩／綜合報導

今（20）日是24節氣中的「春分」，春分代表太陽直射赤道，晝夜等長，也象徵春天已過了一半。春分在古代其實也被視為氣候變化的象徵，古人有一個說法，春分當天是否下雨，會直接影響後續春雨的多寡，並決定農作物收成的結果。但以今（2024）年來說，春分這天全台各地多雲到晴、幾乎沒有降雨，且從目前不少水庫蓄水率已經拉起警報來看，加上中央氣象署預估今年春季雨量「正常偏少」，後續春雨是否能避免缺水窘境值得關注，也提醒民眾要提早做好節約用水

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▲寒流、冷氣團、天氣配圖。（圖／記者陳明安攝）
▲今（20）日是節氣「春分」，各地多雲到晴、幾乎沒有雨勢，在古代會被視為「春雨偏少、收成不佳」的象徵。（圖／記者陳明安攝）
中央氣象署：春分無雨是空年　春分有雨到清明

春分在古代的諺語中，「春分無雨是空年」表示「春分當天沒下雨，後續春雨會很稀少」，農作物的生長不如預期，就成了空年，而「春分有雨到清明，清明下雨無路行」，表示「春分如果下雨，雨就會一路下到清明節」，清明節雨還不停，就會把路面全都淹沒。

由上述諺語判斷台灣春雨的情況，其實也有幾分相似，中央氣象署氣候預報科科長羅資婷表示，若將台北、台中、台南、花蓮，以及全台平地11個氣象站的平均抓出來看，2000至2023年數據顯示，北中南東4個分區，如果春分沒有下雨的話，接下來雨量偏少也會機率高

▲春分當天若沒有下雨，則後續春雨偏少的年份在各地都較常出現。（圖／中央氣象署提供）
▲春分當天若沒有下雨，則後續春雨偏少的年份在各地都較常出現。（圖／中央氣象署提供）
近24年春分雨量偏少　台南根本沒下過雨

📍台北
🟡春分沒下雨：共計17年，「春分至4月底雨量」5年偏多、5年正常、7年偏少

🟡春分有下雨：共計7年，「春分至4月底雨量」4年偏多、1年正常、2年偏少

📍台中
🟡春分沒下雨：共計20年，「春分至4月底雨量」5年偏多、7年正常、8年偏少

🟡春分有下雨：共計4年，「春分至4月底雨量」3年偏多、1年正常、0年偏少

📍台南
🟡春分沒下雨：共計24年，「春分至4月底雨量」7年偏多、6年正常、11年偏少

🟡春分有下雨：共計0年

📍花蓮
🟡春分沒下雨：共計14年，「春分至4月底雨量」4年偏多、4年正常、6年偏少

🟡春分有下雨：共計10年，「春分至4月底雨量」3年偏多、5年正常、2年偏少

▲春分當天如果有下雨，則後續春雨偏多或正常的年份，都比偏少還來的高。（圖／中央氣象署提供）
▲春分當天如果有下雨，則後續春雨偏多或正常的年份，都比偏少還來的高。（圖／中央氣象署提供）
從2000至2023年詳細數據來看，可以發現近20年來春分降雨都呈現偏少的大趨勢，中南部春雨更是顯著偏少，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，從2000年以來，台灣的春雨就開始慢慢變少，這是一個長期的趨勢，學界也正在研究、觀察背後原因。

而2024年來看，原先預估剩聖嬰年之後，這次春雨應該要比預期的多，但過去有研究指出，印度洋的海溫也會影響台灣周遭環境，導致春雨減少，今年可能有這樣的趨勢，無論如何，中南部已經進入枯水期，在春雨可能偏少的情況下，務必珍惜水資源、節約用水。

▲3月至5月春季，氣象署預估雨量「正常偏少」，南台灣要留意缺水情況。（圖／中央氣象署提供）
▲3月至5月春季，氣象署預估雨量「正常偏少」，南台灣要留意缺水情況。（圖／中央氣象署提供）

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