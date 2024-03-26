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一堆水庫缺水！石門水庫蓄水率剩31％　氣象署揭「乾旱4大元兇」

▲冬天結束、春天展開時，台灣就常有「缺水」的消息，目前石門水庫蓄水率僅31.6％，在春雨偏少的情況下，水情可能更加嚴峻。（圖／NOWnews資料照）
▲冬天結束、春天展開時，台灣就常有「缺水」的消息，目前石門水庫蓄水率僅31.6％，在春雨偏少的情況下，水情可能更加嚴峻。（圖／NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

每當冬天結束、春天展開時，台灣就常有「缺水」、「水庫水情拉警報」等消息傳出，今（2024）年春季，中央氣象署也表明各地雨量為「正常偏少」，許多水庫蓄水量不斷下探，呼籲民眾節約用水，而究竟台灣氣候的哪些特性，導致乾旱在近年頻繁發生？氣象署也針對降雨的「時間」、「空間」、「變率」和「都市發展」分別作出解釋。

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🟡降雨時間分配不均：台灣主要的降雨來源為梅雨和夏季颱風，降水集中於5至10月，如果主要的降水季節降雨狀況不佳，隔年春雨又偏少或較晚來，就可能發生較嚴重的乾旱事件，例如2020年至2021年的「台灣百年大旱」。

🟡降雨空間分布不均：台灣降雨有空間分布不均的特性，相較北台灣四季有雨，中南部的乾濕季分明，如果雨季時的降雨狀況不佳，一旦進入冬末春初的枯水期，中南部便較容易發生乾旱。

🟡降雨變率大：降雨變率代表一個地區降水量的變化幅度，台灣的降雨變率大，導致台灣有「三年一小旱、十年一大旱」的氣候型態。

🟡都市發展迅速：隨著都市城鄉迅速發展，導致地下水的入滲率降低、具有保水功能的土地減少，土地留不住水，除了可能使得下游洪患增加外，也會加劇乾季水資源不足時的旱象。

▲今（2024）年春季，中央氣象署也表明各地雨量為「正常偏少」，許多水庫蓄水量不斷下探。（圖／台灣即時水庫水情）
▲今（2024）年春季，中央氣象署也表明各地雨量為「正常偏少」，許多水庫蓄水量不斷下探。（圖／台灣即時水庫水情）
至於今年情況，氣象署氣象預報中心主任陳怡良指出，春天雨量「正常偏少」，但5月進入梅雨期，降雨預報的變動性會較大，春天對流、鋒面系統多，可能會在短時間帶來較大雨勢或雷雨，而南台灣由於進入枯水期，雨量可能偏少的情況下，務必要珍惜水資源、節約用水。

氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提及，從2000年以來，台灣的春雨就開始慢慢變少，這是一個長期的趨勢，而2024年來看，原先預估剩聖嬰年之後，這次春雨應該要比預期的多，但過去有研究指出，印度洋的海溫也會影響台灣周遭環境，導致春雨減少，今年可能有這樣的趨勢，無論如何，中南部已經進入枯水期，在春雨可能偏少的情況下，務必珍惜水資源、節約用水。

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