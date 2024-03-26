一堆水庫缺水！石門水庫蓄水率剩31％　氣象署揭「乾旱4大元兇」

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🟡降雨空間分布不均：台灣降雨有空間分布不均的特性，相較北台灣四季有雨，中南部的乾濕季分明，如果雨季時的降雨狀況不佳，一旦進入冬末春初的枯水期，中南部便較容易發生乾旱。
🟡降雨變率大：降雨變率代表一個地區降水量的變化幅度，台灣的降雨變率大，導致台灣有「三年一小旱、十年一大旱」的氣候型態。
🟡都市發展迅速：隨著都市城鄉迅速發展，導致地下水的入滲率降低、具有保水功能的土地減少，土地留不住水，除了可能使得下游洪患增加外，也會加劇乾季水資源不足時的旱象。
至於今年情況，氣象署氣象預報中心主任陳怡良指出，春天雨量「正常偏少」，但5月進入梅雨期，降雨預報的變動性會較大，春天對流、鋒面系統多，可能會在短時間帶來較大雨勢或雷雨，而南台灣由於進入枯水期，雨量可能偏少的情況下，務必要珍惜水資源、節約用水。
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提及，從2000年以來，台灣的春雨就開始慢慢變少，這是一個長期的趨勢，而2024年來看，原先預估剩聖嬰年之後，這次春雨應該要比預期的多，但過去有研究指出，印度洋的海溫也會影響台灣周遭環境，導致春雨減少，今年可能有這樣的趨勢，無論如何，中南部已經進入枯水期，在春雨可能偏少的情況下，務必珍惜水資源、節約用水。