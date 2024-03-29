別放棄！成癮是腦部生病要醫 戒癮治療後酒駕再犯率降5成以上
毒癮、酒癮對社會有重大危害，但若妥善接受治療，仍有重生機會。台北市立聯合醫院松德院區與地檢署、台北市毒品危害防制中心發表最新研究，結果顯示毒癮者在戒癮治療期間超過6成未復用，超過9成可持續工作，而酒癮者經治療後，1年內酒駕再犯率僅未治療者4成5左右，藉此呼籲成癮者積極戒癮、找回人生。
家庭消費中心／綜合報導
據法務部矯正署統計，2021~2023年新入監受刑人前2大收容罪名，分別為公共危險罪（不能安全駕駛佔94%）、毒品危害防制條例，對此北市聯醫松德院區院長黃名琪說，倚靠嚴刑峻罰來處理毒品、酒駕問題，效果不盡理想且復發率高，因毒癮和酒癮都是腦部疾病，提供藥物或心理治療，便有機會協助個案脫離毒品或酒精的控制。
黃名琪指出，松德院區與地檢署、北市毒品危害防制中心合作，推動一系列的醫法合作治療計畫，協助藥、酒癮個案打開機會之窗，而根據最新團隊研究，在松德院區接受毒品緩起訴醫療的個案，超過6成在治療期間未復用，超過7成完成1年的治療，超過9成持續工作，比例遠高於國外研究結果。
另一項研究則發現，接受酒駕醫療介入計畫達1年的個案，在完成治療後追蹤1年，酒駕再違規率為6.9%，大幅低於未進入計畫者的15.4%，也見證國內司法與醫療合作的成效。