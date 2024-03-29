粿仔條捲食安風暴！專家示警「2情況」千萬別吃：已經有一堆細菌
台灣近期捲入寶林茶室食物中毒風暴，衛福部昨（28）晚召開臨時記者會，提到首位死者體內驗出「米酵菌酸」，而目前外界認為引發食物中毒的關鍵食物，疑似是寶林茶室的招牌菜「大馬炒粿條」。泰式餐廳資深主廚張永民現身提醒，粿仔條即使放冷藏，超過3天沒壞掉也會硬掉，若發覺色澤及觸感改變，代表裡面已經一堆細菌，這時千萬不要食用，避免把細菌全吃進肚。
記者賴禹妡／綜合報導
粿仔條2情況千萬別吃
根據《TVBS》報導，張永民主廚解釋，河粉又稱為澱粉條，粿仔條則是一般客家粄條，主要使用「在來米粉」製作，通常呈現大片長方形狀。口感一開始是Q的，若沒有即時料理，即使冰進冷藏，也是約3天內就會硬化，「硬掉就不會用了」。
張永民表示，粄條在冷藏放超過3天，即使沒有硬掉也會壞掉，色澤會改變成黃色，用手去摸有滑滑的觸感，代表粄條已經不能再使用，「裡面已經一堆細菌」。張永民認為，寶林茶室的粿條顏色黑得明顯，不知粄條本身是否已經發黃，而用其他佐料去掩蓋真實顏色。
寶林茶室「招牌炒粿條」祕方
事實上，寶林茶室創辦人黎仿軒曾透露，寶林茶室的招牌大馬炒粿條，選用的是較粗的特製粿條，調味料更是從大馬進口，在炒製過程中不會加任何一滴水，而是以馬來西亞特製的黑醬油取代，由於醬油濃度較黑，才能將招牌粿條炒到「黑黑的」。